Суд визнав винним в ухиленні від мобілізації студента біблійного коледжу

Обвинувачений належить до церкви євангельських християн баптистів

Київський районний суд Харкова призначив три роки позбавлення волі 31-річному вірянину об’єднання церков євангельських християн баптистів за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, на початку листопада минулого року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Однак чоловік проігнорував виклик на збірний пункт для відправки мобілізованих до військової частини. Свій вчинок підкріпив письмовою відмовою від призову за мобілізацією.

У суді військовозобов’язаний не визнав вини. При цьому визнав, що у 2018-2019 роках проходив строкову службу і має військово-облікову спеціальність. Минулого року, коли його хотіли мобілізувати, чоловік заявив, що є віруючою людиною і надав довідку Харківського обласного об`єднання церков євангельських християн баптистів. У ТЦК обвинуваченому запропонували проходження альтернативної служби на посаді кухаря. Однак обвинувачений не погодився, пояснивши тим, що все одно доведеться тримати зброю у руках. А це суперечить його релігійним переконанням. Також додав, що не піде воювати, бо боїться за своє життя.

Крім цього, вірянин надав суду документ про те, що з вересня 2024 року він є студентом першого курсу Харківського регіонального біблійного коледжу (факультет церковного служіння).

Феміда проаналізувала докази та законодавство і дійшла висновків: «Жодні релігійні переконання не можуть бути підставою ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання ним конституційного обов’язку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни».

Водночас суд не надав оцінки факту навчання обвинуваченого. Адже ті студенти, які стаціонарно здобувають вищу освіту, одержують відстрочку від мобілізації. Проте з 1 грудня 2024 року частина студентів (наприклад, здобувачі другої або третьої вищої освіти) втратили право на відстрочку. Додамо, вирок вірянину було ухвалено 29 листопада.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.