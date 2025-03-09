У січні 2025 року Нейт Венс звільнився зі служби, але хоче продовжувати допомагати Україні й надалі

Нейт Венс був бійцем роти «Гонор»

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса – Нейт Венс – воював за Україну у складі «Вовків да Вінчі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro.

Нейт Венс чотири роки служив у морській піхоті США, після чого мешкав у Техасі та працював у нафтовій компанії. У березні 2022 року поїхав до Львова – хотів допомогти, бо «бачив, як пишеться історія», ідеться у публікації.

Там познайомився з британським волонтером, який шукав охочих доєднатися до лав ЗСУ. Нейт Венс погодився – у червні вирушив на Донбас.

«Він був старший за нас. Ми пішли в тир, він узяв автомат Калашникова, без прицілу, поставив за 800 м від мішені. З нього всі сміялися. Коли 5 разів поспіль він влучив у ціль, сміятися перестали», – згадує Дмитро, його побратим.

Нейт Венс воював у складі роти «Гонор». «Він чудовий боєць з холоднокровним характером. 15 разів ми мали б загинути – 15 разів нам пощастило вижити», – каже командир «Вовків да Вінчі» Сергій Філімонов.

У січні 2025 року боєць звільнився зі служби, але хоче продовжувати допомагати Україні й надалі. Каже, що Джей Ді Венс ніколи не намагався дізнатися про його історію на передовій і розчарований його ставленням до цієї війни.

«Джей Ді – хороша людина, розумна. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це частина політичної гри, щоб сподобатися електорату. Але те, що вони зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною не доброчесністю», – ділиться Нейт Венс.

«Те, що ми родичі – не означає, що я змирюся з тим, що ти сприяєш вбивству моїх товаришів», – додає він.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що існування України нібито залежить лише від американської підтримки, а з боку президента України Володимира Зеленського було «нерозумно» висловлювати образи на адресу Дональда Трампа.

Раніше Венс заявив, що ні Європа, ні адміністрація Байдена, ні Україна протягом трьох років не мали жодного шляху перемогти у війні проти Російської Федерації. Політик заявив, що черговий пакет допомоги для України не зможе допомогти, росіяни мають «величезну чисельну перевагу» в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься «незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу».

До слова, російська влада здивувалася різким висловлюванням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на адресу глави України Володимира Зеленського. Заяви американського лідера перевершили будь-які очікування Москви.