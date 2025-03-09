Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну
У січні 2025 року Нейт Венс звільнився зі служби, але хоче продовжувати допомагати Україні й надалі
фото: Le Figaro

Нейт Венс був бійцем роти «Гонор»

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса – Нейт Венс – воював за Україну у складі «Вовків да Вінчі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro.

Нейт Венс чотири роки служив у морській піхоті США, після чого мешкав у Техасі та працював у нафтовій компанії. У березні 2022 року поїхав до Львова – хотів допомогти, бо «бачив, як пишеться історія», ідеться у публікації.

Там познайомився з британським волонтером, який шукав охочих доєднатися до лав ЗСУ. Нейт Венс погодився – у червні вирушив на Донбас.

«Він був старший за нас. Ми пішли в тир, він узяв автомат Калашникова, без прицілу, поставив за 800 м від мішені. З нього всі сміялися. Коли 5 разів поспіль він влучив у ціль, сміятися перестали», – згадує Дмитро, його побратим.

Нейт Венс воював у складі роти «Гонор». «Він чудовий боєць з холоднокровним характером. 15 разів ми мали б загинути – 15 разів нам пощастило вижити», – каже командир «Вовків да Вінчі» Сергій Філімонов.

У січні 2025 року боєць звільнився зі служби, але хоче продовжувати допомагати Україні й надалі. Каже, що Джей Ді Венс ніколи не намагався дізнатися про його історію на передовій і розчарований його ставленням до цієї війни.

«Джей Ді – хороша людина, розумна. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це частина політичної гри, щоб сподобатися електорату. Але те, що вони зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною не доброчесністю», – ділиться Нейт Венс.

«Те, що ми родичі – не означає, що я змирюся з тим, що ти сприяєш вбивству моїх товаришів», – додає він.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що існування України нібито залежить лише від американської підтримки, а з боку президента України Володимира Зеленського було «нерозумно» висловлювати образи на адресу Дональда Трампа.

Раніше Венс заявив, що ні Європа, ні адміністрація Байдена, ні Україна протягом трьох років не мали жодного шляху перемогти у війні проти Російської Федерації. Політик заявив, що черговий пакет допомоги для України не зможе допомогти, росіяни мають «величезну чисельну перевагу» в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься «незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу».

До слова, російська влада здивувалася різким висловлюванням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на адресу глави України Володимира Зеленського. Заяви американського лідера перевершили будь-які очікування Москви. 

Читайте також:

Теги: Донбас історія Європа Україна влада росіяни Сергій Філімонов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки тривають бойові дії, якщо ми відключимо Україну від допомоги, буде гірше, ніж Афганістан, заявив Грем
Сенатор Грем озвучив наслідки зупинення допомоги США для України
Сьогодні, 18:59
«Президент Америки тепер явно надає перевагу Росії перед Європою»
Зіткнення Росії і Європи незворотне. Чи розуміють це в Брюсселі?
3 березня, 13:44
За словами генсека, він також сказав Зеленському під час їхньої розмови, що варто поважати те, що Трамп вже зробив для України
Генсек НАТО попросив Зеленського знайти як «відновити відносини з Трампом»
1 березня, 18:52
Дональд Трамп не вірить, що РФ порушить мирну угоду щодо України
Зеленський вже не диктатор, а найкращий президент. Усі нові заяви Трампа про Україну
28 лютого, 08:05
Український військовий зміг самостійно викурити з бліндажа окупантів
Український військовий самотужки захопив у полон шістьох окупантів (відео)
27 лютого, 00:58
Через атаки РФ Україна втратила 40% видобутку газу: як це вплине на опалювальний сезон
Через атаки РФ Україна втратила 40% видобутку газу: як це вплине на опалювальний сезон
21 лютого, 14:28
У Києві вночі невеликий сніг, вдень без опадів
У деяких областях України очікується невеликий сніг: прогноз погоди на 17 лютого
17 лютого, 05:31
Три сценарії завершення війни в Україні після розмови Трампа та Путіна: версія Bloomberg
Три сценарії завершення війни в Україні після розмови Трампа та Путіна: версія Bloomberg
13 лютого, 13:17
Наслідки атаки на Краснодарський край
У Росії палає Афіпський нафтопереробний завод
10 лютого, 06:17

Суспільство

Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну
Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну
Школярка з Ужгорода пожартувала про Путіна і втрапила в скандал
Школярка з Ужгорода пожартувала про Путіна і втрапила в скандал
У селі 80 Шевченків: як на Черкащині живуть нащадки Кобзаря
У селі 80 Шевченків: як на Черкащині живуть нащадки Кобзаря
Парамедик батальйону «Госпітальєри», учасник АТО. Згадаймо Віктора Пасічника
Парамедик батальйону «Госпітальєри», учасник АТО. Згадаймо Віктора Пасічника
Технік F-16 Вероніка розповіла про службу, виклики та мрію
Технік F-16 Вероніка розповіла про службу, виклики та мрію
Нардеп Бойко записав чергове звернення, цього разу за фортепіано
Нардеп Бойко записав чергове звернення, цього разу за фортепіано

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
113K
Путін скликав нараду щодо Запорізької АЕС: сказав розбирати
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 березня 2025
42K
Росія готується до війни з НАТО – ISW
28K
ISW: Армія РФ руйнує мости, щоб перешкодити відступу українських військ з Курщини
12K
Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:18
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
Вчора, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua