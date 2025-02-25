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Дружина Буданова уперше з'явилася на публіці після отруєння важкими металами (відео, фото)

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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Дружина Буданова уперше з'явилася на публіці після отруєння важкими металами (відео, фото)
Маріанна Буданова уперше з'явилася на публіці після отруєння
фото: скріншот відео

Буданова розом із чоловіком поспілкувалися з гостями заходу

Дружина начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Маріанна Буданова уперше з`явилася на публіці після отруєння важкими металами. Буданова разом із чоловіком відвідали спеціальну зустріч YES у Києві та поспілкувалися з її гостями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку «Новини.LIVE» в Instagram.

На кадрах видно, що Маріанна перебуває у нормальному стані та усміхається. Вони разом із Кирилом Будановим поспілкувалися з гостями заходу.

4 фото
На весь екран
Марина Буданова з чоловіком відвідала спеціальний захід YES у Києві
скріншот зі відео: instagram/live.network

Подружжя мало коротку розмову з українським олігархом Віктором Пінчуком. 

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Публикация от Новини.LIVE (@novyny.live)

Також Буданова уважно стежила за виступом свого чоловіка на конференції. 

Дружина Буданова уперше з'явилася на публіці після отруєння важкими металами (відео, фото) фото 1

Нагадаємо, це перша поява на публіці дружини Буданова після того, як 28 листопада 2023 року стало відомо, що її отруїли важкими металами. Речовини, виявлені в організмі Маріанни, за інформацією розвідки, «не використовуються у побуті й військовій справі» і являють собою ртуть і миш`як. Натомість у Кирила Буданова симптомів не було. Справу кваліфікували, як замах на убивство. Припускають, що Буданову, «найімовірніше, отруїли через їжу» . Наразі вона вже завершила курс лікування.

Зауважимо, дружина Кирила Буданова – Маріанна – за фахом психолог. Водночас відомо, що вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Раніше «Главком» розповідав про життєвий шлях і отруєння третього президента України Віктора Ющенка. Напередодні український політик відсвяткував 71 день народження. 

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Теги: ГУР отруєння YES Україна Міноборони відео Кирило Буданов

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Суспільство

Дружина Буданова уперше з'явилася на публіці після отруєння важкими металами (відео, фото)
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