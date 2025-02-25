Дружина Буданова уперше з'явилася на публіці після отруєння важкими металами (відео, фото)

Буданова розом із чоловіком поспілкувалися з гостями заходу

Дружина начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Маріанна Буданова уперше з`явилася на публіці після отруєння важкими металами. Буданова разом із чоловіком відвідали спеціальну зустріч YES у Києві та поспілкувалися з її гостями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку «Новини.LIVE» в Instagram.

На кадрах видно, що Маріанна перебуває у нормальному стані та усміхається. Вони разом із Кирилом Будановим поспілкувалися з гостями заходу.

4 фото На весь екран





Марина Буданова з чоловіком відвідала спеціальний захід YES у Києві скріншот зі відео : instagram/live.network

Подружжя мало коротку розмову з українським олігархом Віктором Пінчуком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новини.LIVE (@novyny.live)

Також Буданова уважно стежила за виступом свого чоловіка на конференції.

Нагадаємо, це перша поява на публіці дружини Буданова після того, як 28 листопада 2023 року стало відомо, що її отруїли важкими металами. Речовини, виявлені в організмі Маріанни, за інформацією розвідки, «не використовуються у побуті й військовій справі» і являють собою ртуть і миш`як. Натомість у Кирила Буданова симптомів не було. Справу кваліфікували, як замах на убивство. Припускають, що Буданову, «найімовірніше, отруїли через їжу» . Наразі вона вже завершила курс лікування.

Зауважимо, дружина Кирила Буданова – Маріанна – за фахом психолог. Водночас відомо, що вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Раніше «Главком» розповідав про життєвий шлях і отруєння третього президента України Віктора Ющенка. Напередодні український політик відсвяткував 71 день народження.