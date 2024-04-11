Руйнування Трипільської ТЕС: «Укренерго» звернулося до українців

Найскладнішою ситуація з енергопостачанням зберігається в Харкові

Через втрату Трипільської ТЕС зменшилася потужність, може виникнути дефіцит електроенергії у пікові вечірні години. Тому із 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит, однак енергетики розраховують обійтися без обмежень споживачів. Про це повідомила пресслужба «Укренерго» у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Доки сонячні електростанції працюють, у системі профіцит, є невеликий експорт. Однак на вечірній максимум з 19:00 до 22:00 можливий дефіцит. Незначний, але дефіцит. Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» пояснили, що наразі на українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському, тому доведеться залучати аварійну допомогу в сусідніх європейських країн, якщо вони зможуть її надати.

«У будь-якому разі, якщо будуть обмеження, ми повідомимо додатково. Поки що спробуємо пройти вечір без них», – зазначили в «Укренерго».

Водночас в «Укренерго» зауважили, що найскладнішою ситуація з енергопостачанням зберігається в Харкові. Через постійні атаки росіян в компанії утрималися від прогнозів щодо термінів виконання відновлювальних робіт.

У компанії уточнили, що сьогодні вранці внаслідок масованої комбінованої атаки, російськими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції «Укренерго» та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Внаслідок цього з 06:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. Для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині. Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.