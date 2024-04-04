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Навіщо РФ атакує енергетику України. Інститут вивчення війни розкрив план окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Навіщо РФ атакує енергетику України. Інститут вивчення війни розкрив план окупантів
У ніч на 29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Як зазначає Інститут з вивчення війни, завдяки ударам по енергетиці РФ намагається убезпечити польоти своєї фронтової авіації

Російські війська посилюють повітряні удари по українських енергетичних об’єктах, аби змусити командування ЗСУ відвести системи протиповітряної оборони якомога далі від фронту. Таким припущенням у черговому своєму звіті поділився американський Інститут вивчення війни ISW.

Дослідники вважають, що таким чином росіяни хочуть убезпечити польоти своєї фронтової авіації, чия підтримка є вкрай важливою для їхнього нинішнього наступу на українські позиції.

На користь того, що росіяни планують нарощувати і свої наземні операції, і їхню підтримку з неба, свідчить чимало фактів.

Зокрема український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська поступово пересувають військову техніку та особовий склад на передові позиції невеликими кроками. Це ускладнює для ЗСУ контроль за накопиченням російських військ, які, вочевидь, готуються до масштабних штурмових операцій.

ISW цитує заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла, який 3 квітня заявив, що, за оцінками США, Росія «майже повністю відновила військову структуру» за останні кілька місяців. Він припустив, що Росія вже має достатньо живої сили та техніки, аби значно посилити поточні наступальні операції або ініціювати наступальні дії в нових областях театру воєнних дій.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні. Раніше під час атаки 22 березня росіяни зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій Харківщини – Зміївську.

Як повідомлялося, російські окупанти, ймовірно, розширили набір цілей для атак на критично важливу інфраструктуру України, включивши до них гідроелектростанції.

До слова, під час опалювального сезону теплові електростанції та теплоелектроцентралі працювали більше годин, щоб допомогти енергосистемі під час дефіциту у ній. Це призвело до зменшення запасів вугілля.

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Теги: окупанти енергетика ЗСУ війна обстріл

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