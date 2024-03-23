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Ситуація на Дніпровській ГЕС: міністр енергетики зробив тривожну заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ситуація на Дніпровській ГЕС: міністр енергетики зробив тривожну заяву
Герман Галущенко припускає, що РФ знову атакуватиме ДніпроГЕС
фото з відкритих джерел

На думку Галущенка, росіяни намагатимуться атакувати ГЕС знову

На думку міністра енергетики України Германа Галущенка, якщо росіяни мають плани зруйнувати греблю Дніпровської ГЕС, вони намагатимуться атакувати її знову, тож ризик повторних ракетних ударів існує. Про це міністр сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Тут треба зрозуміти: чи це свідомий удар був по греблі, чи це просто вони не влучили в ГЕС. Якщо це свідомий удар і вони мають на меті якраз руйнування самої греблі ГЕС, то, безумовно, ці атаки будуть повторюватися і будуть вони атакувати саме дамбу», – зазначив він.

Галущенко вважає, що це цілком можливий сценарій, особливо після підриву окупантами Каховської греблі. Він також розповів про наслідки удару по ДніпроГЕС в ніч проти 22 березня.

«Там зараз відбуваються дефектація устаткування і тільки тоді ми зможемо оцінити який час потрібен на відновлення роботи ГЕС», – пояснив міністр.

Він додав, що наразі неможливо прогнозувати скільки потрібно часу для відновлення показників генерації енергії, що були на ГЕС до атаки.

«Це тільки коли ми розберемо повністю всі завали, коли зможемо провести дефектацію обладнання, то можна буде визначити терміни», – підкреслив Галущенко.

Міністр зазначив, що багато залежить від того, чи підлягає ремонту пошкоджене устаткування станції. Тобто якщо питання буде у ремонті та заміні деяких деталей, на це знадобиться набагато менше часу, ніж для повної заміни знищеного обладнання.

За словами Германа Галущенка, партнери України повідомили, що готові негайно виділити на відновлення енергетичної системи 47 млн євро. Ці кошти дозволять закупити необхідне обладнання та матеріали.

Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.

До слова, під час атаки зранку 22 березня у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція була виведена з ладу. Згодом вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.

Теги: енергетика міністр росіяни Єдині новини відключення

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