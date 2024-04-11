Львівщина: росіяни атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури

Крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури Львівщини

Унаслідок атаки почалися пожежі

У ніч на 11 квітня російські загарбники обстріляли два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури Львівщни. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському. Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці», – повідомив голова ОВА.

Козицький наголосив, що жертв та постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

«Це все, що можу повідомити станом на цю годину», – додав він.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.

До слова, уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працювала протиповітряна оборона.