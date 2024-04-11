Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Львівщина: росіяни атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Львівщина: росіяни атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури
Крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури Львівщини
фото ілюстративне

Унаслідок атаки почалися пожежі

У ніч на 11 квітня російські загарбники обстріляли два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури Львівщни. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському. Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці», – повідомив голова ОВА.

Козицький наголосив, що жертв та постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

«Це все, що можу повідомити станом на цю годину», – додав він.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих. 

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.

До слова, уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працювала протиповітряна оборона.

Теги: енергетика газ Львівщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок атаки сталася пожежа
Ворожі дрони долетіли до Тернопільщини: влада повідомила про наслідки
12 березня, 09:00
Пошукова операція на місці події завершена
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені (оновлено)
13 березня, 12:46
У всіх містах, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби
РФ випустила майже 90 ракет та понад 60 «шахедів»: Зеленський повідомив деталі обстрілу
22 березня, 09:06
Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення
80 зіткнень на фронті за добу. Росіяни проводять диверсії на прикордонні – Генштаб ЗСУ
20 березня, 07:58
У Шевченківському районі виявлено частину ракети
Росія завдала ракетного удару по Києву: фото та відео наслідків
21 березня, 08:05
Окупанти вночі атакували припортову інфраструктуру
Окупанти вночі атакували припортову інфраструктуру
24 березня, 09:59
Відновлення інфраструктури буде тривати принаймні ще кілька місяців, а ТЕЦ-5 внаслідок масованого обстрілу зазнала руйнувань, на подолання яких можуть піти роки
Голова Харківської ОВА пояснив, коли у регіоні нормалізується ситуація з енергопостачанням
28 березня, 16:00
Окупанти атакували Україну крилатими ракетами, дронами, балістикою та керованою авіаційною ракетою Х-59
Уночі Україна зазнала комбінованої атаки: чим били окупанти
31 березня, 08:49
29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні
ДТЕК показав, який вигляд має одна з теплоелектростанцій після обстрілу (відео)
2 квiтня, 22:06

Події в Україні

У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото, відео)
У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото, відео)
Львівщина: росіяни атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури
Львівщина: росіяни атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях
Ворог активізувався на Бахмутському напрямку – Генштаб
Ворог активізувався на Бахмутському напрямку – Генштаб
Уночі окупанти атакували «шахедами» об'єкти енергетики на півдні
Уночі окупанти атакували «шахедами» об'єкти енергетики на півдні
Росіяни, ймовірно, окупували населений пункт на Донеччині – ISW
Росіяни, ймовірно, окупували населений пункт на Донеччині – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
У Києві пролунали вибухи
33K
Представник Путіна звинуватив Казахстан у затопленні регіонів Росії
20K
Потоп у Оренбурзі: соцмережі висміяли символізм прапора міста
13K
Хто отримає бронь від мобілізації
8617
Всі гроші пішли на міську площу: в Орську за дамбою стежили лише двоє людей
6963
Які є підстави для звільнення з військової служби: деталі законопроєкту

Новини

В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Сьогодні, 06:53
Атака на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мінлива хмарність, тепло: прогноз погоди на 11 квітня
Сьогодні, 06:00
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України радить науковцям переймати досвід Ейнштейна
Вчора, 19:45
Вдова Навального назвала «шкідливим» скасування санкцій ЄС проти Фрідмана та Авена
Вчора, 15:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua