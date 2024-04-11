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Трипільська ТЕС повністю зруйнована ракетним ударом – «Центренерго»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Трипільська ТЕС повністю зруйнована ракетним ударом – «Центренерго»
Росіяни атакували Трипільську ТЕС в Київській області
фото з відкритих джерел

Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху

Унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині. Про це повідомив голова ПАТ «Центренерго» Андрій Гота в коментарі інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна».

«Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі», – повідомив голова наглядової ради.

Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

Трипільська ТЕС – це найпотужніша електростанція в Київській області. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57 %. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. 

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих. 

 Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.

До слова, уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працювала протиповітряна оборона.

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Теги: енергетика обстріл Київщина ТЕС

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