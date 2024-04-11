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Рада викликає Кубракова та Наєма на засідання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада викликає Кубракова та Наєма на засідання
фото: dream.gov.ua

На порядку денному питання захисту критичної інфраструктури

Верховна Рада України проголосувала за виклик міністра інфраструктури Олександра Кубракова та голови Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма на засідання, щоб обговорити питання захисту критичної інфраструктури після нещодавніх ракетних та безпілотних атак Росії, спрямованих на такі об'єкти. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Рада викликає Кубракова та Наєма на засідання фото 1

За його словами, відповідне рішення набрало 233 голоси зі 150 необхідних. Окремо нардепи підтримали пропозицію, що це має відбутись сьогодні.

«Парламент викликав Кубракова та Наєма на засідання. Питання захисту критичної інфраструктури. Пропозиція набрала 233 голоси зі 150 необхідних й окреме рішення що це має бути сьогодні до 13:00 (188 голосів)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомив президент України Володимир Зеленський, у ніч на 11 квітня російські загарбники запустила по Україні понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і «шахедів» українькій ППО вдалося збити. Росіяни цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури.

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Теги: Олександр Кубраков Мустафа Найєм енергетика Верховна Рада

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