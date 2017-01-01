Рятувальники переходять на посилений режим несення служби
- Сьогодні, 11:29
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Перехід на посилений режим несення служби відбувається на період свят
На період Різдвяних та новорічних свят рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим несення служби. Про це заявив керівник відомства Микола Чечоткін.
Як передає прес-служба МВС, у кожному регіоні країни проводиться уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, на Співочому полі у Києві відкрили святковий новорічний фестиваль «Льодовиковий період». Фестиваль «Льодовиковий період» на Співочому полі триватиме до 30 січня з 9:00 до 21:00. Для дітей і пенсіонерів вхід безкоштовний.