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СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
Антон Струєв із позивним «Беркут» брав у полон цивільних та катував їх
фото з відкритих джерел

Окупанту оголошено підозру 

Служба безпеки України перехопила розмову, як військовий РФ наказав розстріляти цивільних. Українська спецслужба зібрала повну доказову базу на цього окупанта і вже повідомила йому про підозру. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Старший лейтенант збройних сил РФ Антон Струєв із позивним «Беркут» підозрюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)», – йдеться в повідомленні.

У ході оперативно-слідчих дій СБУ зібрала беззаперечні докази, що кадровий офіцер, командир розвідроти розвідувального батальйону 15-ої «миротворчої» бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ особисто віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації села Броварського району Київщини.

«Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!», – дає «Беркут» наказ.

Увага! Аудіо містить ненормативну лексику.

Слідство встановило, що окупант не обмежувався тільки наказами. У селах Мокрець і Заворичі він особисто брав у полон беззбройних мирних мешканців і жорстоко, із застосуванням тортур, допитував їх. Він вимагав надати інформацію про військовослужбовців ЗСУ, бійців тероборони та патріотично налаштованих односельчан.

Вранці 22 березня 2022 року після одного з таких жорстких допитів підлеглі «Беркута» взяли на приціл місцевого мешканця, який випадково опинився поряд. У момент коли цивільний повернувся до них спиною, Струєв наказав стріляти в нього. Окупанти залишили чоловіка помирати. Після важкого поранення той вижив. Він упізнав свого вбивцю та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді.

Раніше розвідка змогла перехопити розмову, у якій зазначається, що російські солдати намагаються втекти з поля бою, але за це їх розстрілюють свої військові.

До слова, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.

Теги: війна війна в Україні СБУ Україна росія окупанти

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