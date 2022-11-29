СБУ показала, як спецпідрозділ нищить позиції загарбників (відео)

Спецпідрозділ «А» мінометним вогнем накрив укріплені бліндажі рашистів

Спеціалісти Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України показали, як нищать позиції російських окупантів. Відповідне відео опублікувала пресслужба СБУ.

«Росіяни намагаються залякати нас темрявою, а ми натомість запалюємо феєрверки на їхніх позиціях. Наші специ з ЦСО «А» СБУ гарно попрацювали над знищенням загарбників і цього разу. Прицільним мінометним вогнем вони накрили укріплені бліндажі росіян, будівлю з піхотою та польовий склад боєприпасів», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.