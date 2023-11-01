СБУ прийшла із обшуками до мера Ужгорода
Правоохоронці документують протиправну діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради
Сьогодні, 1 листопада Служба безпеки України прийшла з обшуками в кабінет міського голови Ужгорода Богдана Андріїва та інших структурних підрозділів міської ради. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
Із посиланням на джерела Глагола заявив, що СБУ документує протиправну діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України.
Обшуки в кабінеті мера Ужгорода та міськраді також підтверджує «Суспільне.Ужгород» із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підтвердило проведення обшуків у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.
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