СБУ прийшла із обшуками до мера Ужгорода

Правоохоронці документують протиправну діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради

Сьогодні, 1 листопада Служба безпеки України прийшла з обшуками в кабінет міського голови Ужгорода Богдана Андріїва та інших структурних підрозділів міської ради. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Із посиланням на джерела Глагола заявив, що СБУ документує протиправну діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України.

Обшуки в кабінеті мера Ужгорода та міськраді також підтверджує «Суспільне.Ужгород» із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підтвердило проведення обшуків у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.