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Погрожувала українцям сибірськими концтаборами. Російська співачка отримала підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Погрожувала українцям сибірськими концтаборами. Російська співачка отримала підозру
Юлія Чичеріна погрожувала українським захисникам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру
фото: СБУ

Чичеріна опублікувала на власному Ютуб-каналі відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у рашистський полон

СБУ повідомила про підозру російській співачці Чичеріній, яка погрожувала українцям сибірськими концтаборами

Служба безпеки України заявила, що зібрала доказову базу на російську співачку Юлію Чичеріну, яка підтримала збройну агресію РФ. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Слідство встановило, що напередодні 2023 року вона опублікувала на власному Ютуб-каналі відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у рашистський полон.

Крім того, у своєму виступі Чичеріна погрожувала українським захисникам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.

«Потім це відео було «підхоплено» пропагандистами центральних інформресурсів кремля, а також поширено на Телеграм-каналах терористичних організацій «Л/ДНР». Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таку агітацію жінка супроводжувала «гаслами», в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чичеріній про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що у березні 2022 року фігурантка незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор із будівлі місцевої мерії.

Тоді за цим та іншими фактами правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, триває 615-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.

Теги: росія співачка СБУ війна ЗСУ

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