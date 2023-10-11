Візит Зеленського до Бельгії, окупанти вдарили по Нікополю. Головне за 11 жовтня

Унаслідок російської атаки на гімназію в Нікополі Дніпропетровської області загинули чотири людини

Зеленський прибув із візитом до Бельгії, окупанти зруйнували гімназію на Дніпропетровщині, СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині. «Главком» зібрав у добірку новини 11 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Зеленський прибув із візитом до Бельгії

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 жовтня, прибув з візитом до Бельгії. У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн-16».

Зеленський заявив, що системи ППО та далекобійні ракети є двома найбільш нагальними потребами. Але є ще третя потреба, яка полягає у тому, як саме ефективно забезпечувати оборону на фронті.

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СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині

Служба безпеки «по гарячих слідах» встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів. За це фігуранти отримали «посади» у лавах окупаційного «управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області». Там одного з них призначили «водієм конвойної групи», іншого – «інспектором дорожньо-патрульної служби»

Апеляційний суд залишив Шуфрича в СІЗО

Київський апеляційний суд залишив під вартою народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді. Шуфрич залишається в СІЗО до 15 листопада.

Окупанти зруйнували гімназію на Дніпропетровщині

Унаслідок російської атаки на гімназію в Нікополі Дніпропетровської області загинули чотири людини. Рятувальники завершили розбір завалів. Внаслідок удару загинули 72-річний чоловік і три жінки 69, 67 та 60 років.

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За словами міністра Клименка, ще двом постраждалим надають медичну допомогу.

США нададуть Україні пакет допомоги на $200 млн

Міністерство оборони США опублікувало новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн. Зокрема, до нового пакету ввійдуть:

авіаційні ракети для ППО АІМ-9М;

обладнання протидії дронам (c-UAS);

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби радіоелектронної боротьби;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові ракетні комплекси АТ-4;

стрілецька зброя та понад 16 млн патронів до неї;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

запасні частини, навчальна амуніція, технічне та інше польове обладнання.

Зброя надійде із запасів Пентагону.