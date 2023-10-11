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Візит Зеленського до Бельгії, окупанти вдарили по Нікополю. Головне за 11 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Візит Зеленського до Бельгії, окупанти вдарили по Нікополю. Головне за 11 жовтня
фото: Сергій Лисак

Унаслідок російської атаки на гімназію в Нікополі Дніпропетровської області загинули чотири людини

Зеленський прибув із візитом до Бельгії, окупанти зруйнували гімназію на Дніпропетровщині, СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині. «Главком» зібрав у добірку новини 11 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський прибув із візитом до Бельгії

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 жовтня, прибув з візитом до Бельгії. У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн-16».

Зеленський заявив, що системи ППО та далекобійні ракети є двома найбільш нагальними потребами. Але є ще третя потреба, яка полягає у тому, як саме ефективно забезпечувати оборону на фронті. 

СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині

Служба безпеки «по гарячих слідах» встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів. За це фігуранти отримали «посади» у лавах окупаційного «управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області». Там одного з них призначили «водієм конвойної групи», іншого – «інспектором дорожньо-патрульної служби»

Апеляційний суд залишив Шуфрича в СІЗО

Київський апеляційний суд залишив під вартою народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді. Шуфрич залишається в СІЗО до 15 листопада.

Окупанти зруйнували гімназію на Дніпропетровщині

Унаслідок російської атаки на гімназію в Нікополі Дніпропетровської області загинули чотири людини. Рятувальники завершили розбір завалів. Внаслідок удару загинули 72-річний чоловік і три жінки 69, 67 та 60 років.

За словами міністра Клименка, ще двом постраждалим надають медичну допомогу.

США нададуть Україні пакет допомоги на $200 млн

Міністерство оборони США опублікувало новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн. Зокрема, до нового пакету ввійдуть:

  • авіаційні ракети для ППО АІМ-9М;
  • обладнання протидії дронам (c-UAS);
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові ракетні комплекси АТ-4;
  • стрілецька зброя та понад 16 млн патронів до неї;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • запасні частини, навчальна амуніція, технічне та інше польове обладнання.

Зброя надійде із запасів Пентагону.

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Теги: СБУ США війна обстріл Володимир Зеленський

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