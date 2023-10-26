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ДБР перевіряє виконувача обов'язків мера Чернігова на законність виїзду за кордон

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ДБР перевіряє виконувача обов'язків мера Чернігова на законність виїзду за кордон
Поїздка, яка зацікавила ДБР, відбулась у травні цього року
фото з відкритих джерел

Посадовець оформив собі відрядження до Німеччини, але засвітився ще в декількох країнах 

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє законність перебування за кордоном виконувача обов'язків голови Чернігівської міської ради.

Повідомляється, що посадовець оформив собі відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі з’ясовуються обставини, яким чином він також опинився у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі.

За наявною інформацією, ця поїздка тривала орієнтовно з 7 по 21 травня 2023 року. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, представники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. За його словами, обшуки відбуваються після його посту на адресу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі

Також «Главком» писав, що у вересні до Ломако приходила з обшуками Служба безпеки України. Він заявив, що підставою для обшуків стало рішення Шевченківського суду Києва. 

Теги: Олександр Ломако Чернігів обшук ДБР

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