Як харчуватися, щоб зберегти інтимне здоров’я після 60 років: поради дієтологині

Основне – це тримати тіло і мозок у якомога більш здоровому стані, інакше жодна дієта не допоможе

Дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, як слід харчуватися, аби зберегти сексуальне здоров’я після 60 років. Поради вона розмістила на своїй сторінці у Facebook. За словами фахівчині, основне – це тримати тіло і мозок у якомога більш здоровому стані, інакше жодна дієта не допоможе. Коли тебе нічого не болить, то і думки про кохання з'являються частіше.

«Здорова вага, відсутність ожиріння тіла та ожиріння печінки, нормальний цукор крові та тиск, відсутність курева і алкоголю – це те, що сприяє хорошому здоров'ю. Зайвий жир – це постійне тліюче джерело запалення в організмі, яке руйнує всі клітини, це знижена здатність печінки до детоксикації, та порушення роботи клітин, які вистилають внутрішню поверхню судин та порожнин серця – ендотелію. Таке порушення називають ендотеліальною дисфункцією. Її наслідками є схильність до спазму судин, мікротромби, зменшення просвіту судин, атеросклероз та інше. Ендотеліальні клітини виробляють багато важливих для життя молекул, серед яких – оксид азоту (NO), який впливає і на тонус судин, і на роботу мозку і багато інших факторів. На роботу ендотелію значний вплив мають також і статеві гормони, яких з віком стає менше, і які виконують захисну роль, особливо у жінок», – написала Оксана Скиталінська.





Вона також дала поради щодо акцентів у харчуванні. Так, за словами фахівчині, джерелом оксиду азоту є амінокислота аргінін, а її можна знайти у яйцях, насінні гарбуза, горіхах. А ще жовтки яєць містять речовини, необхідні для синтезу статевих гормонів. Корисні нітрати, з яких в організмі також утворюється оксид азоту, містяться у буряку.

«Ні дня без зелені. Фолати, якими вона багата, також сприяють кращій роботі ендотелію», – наголошує дієтологиня.

А ось від солодких газованих напоїв Оксана Скиталінська радить відмовитися, вони шкідливі для судин навіть молодої людини. Варто привчити себе до солодощів у вигляді ягід.

Також лікарка зауважує, що необхідно обмежити вживання кави, алкоголю, не курити та більше рухатися.

Раніше інфекціоністка розповіла українцям, як себе поводити після вакцинації. За словами лікарки, після щеплення дуже важливо подбати про засоби індивідуального захисту.

Також кардіологиня розповіла, яка помилка у спеку може коштувати життя.

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