«На фото – він. Сивий і втомлений». Дружина судді Чауса та його адвокат прокоментували появу судді-утікача

Адвокат шокований тим, що Чауса «роздягнули, бо це нижче людської гідності»

Дружина українського судді Миколи Чауса – Світлана Чаус та його адвокат у Молдові Юліан Балан вважають, що на фото, яким супроводжувалися повідомлення про появу Чауса у селі Мазурівка, зафіксований саме він. Про це співрозмовники заявили у коментарі «Главкому».

«Зі мною ще ніхто не зв’язувався… На фото – він. Сивий та втомлений», – сказала Світлана Чаус «Главкому».

«Це схоже на правду. Вони не знайшли кращого способу. Після того, як його викрали, це було очевидно, що він з’явиться у такі манері. Шкода, що його роздягнули, бо це нижче людської гідності. Чому б його просто не відпустити», – прокоментував ситуацію адвокат Миколи Чауса у Кишиневі Юліан Балан.

Балан додав, що після таємничої появи судді-утікача, йому ще не вдалося відновити зв’язок зі своїм клієнтом. «Мені ще не вдалося з ним зв’язатися, хоча я не знаю щодо колег із Києва. Поки що немає ніякої інформації», – додав він.

Разом із тим, Балан також заявив, що вважає, що на фотографії, що з’явилася в ЗМІ водночас з анонімними повідомленнями у Telegram про появу Миколи Чауса, зображений саме його клієнт.

«Я вважаю, що на фото – він (Микола Чаус – ред.). Його викрали абсолютно бездарно, залишивши багато слідів, але добре, що він живий та здоровий», – додав захисник.

У розмові з «Главкомом» захисник також відмітив, що звіт, який підготувала ТСК попереднього складу молдовського парламенту, на його думку, задовільний, але має ряд недоліків.

«Там вже політична битва починається: хто на кого вкаже пальцем – і це відводить від суті питання», – додав адвокат.

Нагадаємо, сьогодні вдень Могилів-Подільський райвідділ поліції поінформував, що суддя Микола Чаус знайшовся. Як стало відомо «Главкому», повідомлення полісменам надійшло від старости села Мазурівка, що розповів, нібито у селі з’явився чоловік на ім’я Чаус Микола Олексійович, який повідомив, що був викрадений невідомими особами та є суддею Дніпровського райсуду міста Києва.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

Також у коментарі «Главкому» глава прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Йон Каракуян повідомив, що справу про зникнення українського судді Миколи Чауса буде закрито після того, як встановлять його місцезнаходження.

Як повідомляв «Главком», українського суддю Миколу Чауса було викрадено у Кишиневі 3 квітня після того, як він утік з України в сусідню республіку в 2016 році.

Напередодні генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.

Також повідомлялося, що до викрадення українського судді-втікача Миколи Чауса причетні 29 співробітників державної охорони Молдови.

Також Василь Нестасе, голова парламентської слідчої комісії з питань викрадення Чауса, заявляв, що викрадення колишнього українського судді Чауса є прямим нападом на національну безпеку Республіки Молдова шляхом в'їзду в країну спеціального підрозділу іноземних служб.