Снайпер «ДНР», який хизувався «стримуванням наступу» української армії, отримав тюремний термін

Обвинувачений не приховував, що брав участь у боях проти української армії біля смт Оленівка Волноваського району Донецької області

Обвинуваченого визнано винним в участі в терористичній організації

Токмацький районний суд Запорізької області заочно визнав винним представника п`ятої мотострілецької бригади «ДНР» в участі в терористичній організації і призначив дев’ять років тюрми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 2 грудня.

У грудні 2014 року обвинувачений добровільно вступив на службу до терористичної організації «ДНР», де отримав посаду снайпера. Брав участь у боях проти української армії біля смт Оленівка Волноваського району Донецької області.

Крім того, обвинувачений як представник терористичної організації «Донецька народна республіка» виконував обов`язки охоронця місії «Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін» (до складу Центру входять представники української та російської сторін, які слідкують за дотриманням «Мінського протоколу»).

Один зі свідків у суді заявив, що бачився з обвинуваченим під час роботи в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню. Під час розмов бойовик неодноразово хизувався тим, що брав безпосередню активну участь у бойових діях поблизу населеного пункту Оленівка, говорив, що «стримував наступ» Збройних Сил України.

За словами іншого офіцера української армії, обвинувачений був озброєний снайперською гвинтівкою, гранатами і ножем. На його камуфляжній формі були шеврони збройних формувань «ДНР».

У підсумку суд повністю визнав причетність обвинуваченого в участі в терористичній організації. Також суд роз’яснив: термін відбування покарання необхідно обчислювати з дати його затримання.

Як повідомляв «Главком», на початку грудня лідери так угруповань «ЛНР» та «ДНР» Леонід Пасічник і Денис Пушилін отримали партквитки «Єдиної Росії», яка є партією влади в РФ.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України в ході спецоперації у Києві затримала учасника незаконних збройних формувань «ДНР», що входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО.