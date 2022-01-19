Шахраї крадуть телефони і беруть кредити через «Дію»

Українці хвилюються через те, що їхні дані у застосунку недостатньо захищені

Користувачі повідомляють про кілька подібних випадків, Мінцифра каже – фейк

Киянка постраждала від кредитних шахраїв, що взяли кредит на її ім’я через «Дію». Про це повідомляє користувачка Facebook Наталя Сом, пише dev.uа.

«Історія трапилась з моєю колежанкою, на відео все чітко видно, як у дівчини в з кишені куртки майстерно витягли телефон, але відео викласти не можу, бо ведеться слідство… Телефон моєї подруги, зламали за 14 хвилин, всі паролі виявились для злодіїв занадто простими, мабуть», – пише вона.

За словами Сом, через локатор телефон можна було відстежити. О 17.30 відстежили по локатору, о 17.30 локатор вимкнули, в о 17.31 ID вже змінено.

«З такою самою легкістю вони отримали доступ до «Дії» з усіма документами і встигли подати заявку на оформлення кредиту», – пише користувачка.

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун, аналізуючи ситуацію, зазначає, що постраждала одразу звернулася в поліцію, навіть передала відео з камери, на якій видно, як дві жінки крадуть телефон, а невідомий чоловік їх «страхує».

Все це сталося у останній день 2021 року. І ніякого просування у справі немає.

Корсун пише, що у тому ж відділку постраждала познайомилася з молодим чоловіком, у якого теж вкрали телефон. Після того у нього через monobank підвищили кредитний ліміт та вивели гроші.

На його думку, додаток «Дія» недостатньо захищений.

«Розробники додатку ніколи не думали про безпеку користувачів. І тому провина лежить саме на них – на тих, хто, набрався нахабства впровадити проєкт з персональними даними мільйонів українців, не маючи найменшого уявлення про кібербезпеку та захист цих самих даних», – зазначає Корсун.

Також він наводить ще один подібний випадок, що стався з користувачкою Антоніною Оксанич. У неї шахраї якої підгледіли пароль до телефону, вкрали апарат, зайшли в «Дію» та набрали кредитів на 39 тис. грн.

Як зазначає Корсун, це вже шостий випадок, коли шахраї кредитують постраждалих через викрадені гаджети та «Дію».

«І навіть поліція підтвердила, що доступ до Дії надає можливість оформлювати онлайн-кредити», – пише експерт.

У Мінцифрі зазначену вище інформацію назвали фейком.

Нагадаємо, у застосунку державних послуг «Дія» запускають сповіщення про нові кредити та перевірку кредитної історії.

Як відомо, 14 січня хакери вночі атакували урядові сайти і «Дію».

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