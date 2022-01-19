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    Шахраї крадуть телефони і беруть кредити через «Дію»

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    Українці хвилюються через те, що їхні дані у застосунку недостатньо захищені - Шахраї крадуть телефони і беруть кредити через «Дію»
    Українці хвилюються через те, що їхні дані у застосунку недостатньо захищені
    фото з відкритих джерел

    Користувачі повідомляють про кілька подібних випадків, Мінцифра каже – фейк

    Киянка постраждала від кредитних шахраїв, що взяли кредит на її ім’я через «Дію». Про це повідомляє користувачка Facebook Наталя Сом, пише dev.uа.

    «Історія трапилась з моєю колежанкою, на відео все чітко видно, як у дівчини в з кишені куртки майстерно витягли телефон, але відео викласти не можу, бо ведеться слідство… Телефон моєї подруги, зламали за 14 хвилин, всі паролі виявились для злодіїв занадто простими, мабуть», – пише вона.

    За словами Сом, через локатор телефон можна було відстежити. О 17.30 відстежили по локатору, о 17.30 локатор вимкнули, в о 17.31 ID вже змінено.

    «З такою самою легкістю вони отримали доступ до «Дії» з усіма документами і встигли подати заявку на оформлення кредиту», – пише користувачка.

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    Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун, аналізуючи ситуацію, зазначає, що постраждала одразу звернулася в поліцію, навіть передала відео з камери, на якій видно, як дві жінки крадуть телефон, а невідомий чоловік їх «страхує».

    Все це сталося у останній день 2021 року. І ніякого просування у справі немає.

    Корсун пише, що у тому ж відділку постраждала познайомилася з молодим чоловіком, у якого теж вкрали телефон. Після того у нього через monobank підвищили кредитний ліміт та вивели гроші.

    На його думку, додаток «Дія» недостатньо захищений.

    «Розробники додатку ніколи не думали про безпеку користувачів. І тому провина лежить саме на них – на тих, хто, набрався нахабства впровадити проєкт з персональними даними мільйонів українців, не маючи найменшого уявлення про кібербезпеку та захист цих самих даних», – зазначає Корсун.

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    Також він наводить ще один подібний випадок, що стався з користувачкою Антоніною Оксанич. У неї шахраї якої підгледіли пароль до телефону, вкрали апарат, зайшли в «Дію» та набрали кредитів на 39 тис. грн.

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    Як зазначає Корсун, це вже шостий випадок, коли шахраї кредитують постраждалих через викрадені гаджети та «Дію».

    «І навіть поліція підтвердила, що доступ до Дії надає можливість оформлювати онлайн-кредити», – пише експерт.

    У Мінцифрі зазначену вище інформацію назвали фейком.

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    Нагадаємо, у застосунку державних послуг «Дія» запускають сповіщення про нові кредити та перевірку кредитної історії.

    Як відомо, 14 січня хакери вночі атакували урядові сайти і «Дію».

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    Теги: шахрайство кредит гроші телефон українці
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    Шахраї крадуть телефони і беруть кредити через «Дію»