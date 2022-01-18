Monobank обіцяє винагороду пів мільйона за інформацію про аферистів

На «лохотрон» уже попалися кілька клієнтів банку

Співзасновник Monobank Олег Гороховський на своїй сторінці у Facebook звернувся до клієнтів банку з оголошенням щодо нової афери, яка розповсюджується в мережі. Шахраї під прикриттям «платформи для пасивного заробітку» дурять людей.

«Вся стрічка Facebook у рекламі цього лохотрону. Особисті повідомлення завалені запитами від клієнтів, чи маємо ми до цього відношення. На сьогоднішній день від діяльності цих аферистів постраждало вже 9 клієнтів. Сума збитків 53 тис. 338 грн. Ми звернулися до правоохоронних органів та самі активно займаємося цими обормотами», – написав Гороховський.

Співзасновник Monobank заявив, що оголошує винагороду 500 тис. грн за інформацію, яка призведе до затримання та затримання аферистів.

«Крім того, я маю до вас велике прохання. Якщо бачите подібні повідомлення у стрічці, не полінуйтеся, будь ласка, оформити скаргу на цю публікацію у Facebook – це зовсім нескладно, зате може допомогти зберегти нерви довірливим співгромадянам», – звернувся до людей він.

Нагадаємо, невідомі особи розповсюджують інформацію, що банк нібито запустив власну платформу для отримання пасивного доходу.

Згодом з’явилася інформація, фінустанова не запускала жодних платформ для заробітку грошей і казино. Служба безпеки банку спільно із правоохоронними органами вже працює над тим, щоб зупинити шахраїв.

Читайте також: