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    Monobank обіцяє винагороду пів мільйона за інформацію про аферистів

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    Гороховський просить не довіряти шахраям і блокувати подібну рекламу - Monobank обіцяє винагороду пів мільйона за інформацію про аферистів

    Гороховський просить не довіряти шахраям і блокувати подібну рекламу

    скріншот із мережі

    На «лохотрон» уже попалися кілька клієнтів банку

    Співзасновник Monobank Олег Гороховський на своїй сторінці у Facebook звернувся до клієнтів банку з оголошенням щодо нової афери, яка розповсюджується в мережі. Шахраї під прикриттям «платформи для пасивного заробітку» дурять людей.

    «Вся стрічка Facebook у рекламі цього лохотрону. Особисті повідомлення завалені запитами від клієнтів, чи маємо ми до цього відношення. На сьогоднішній день від діяльності цих аферистів постраждало вже 9 клієнтів. Сума збитків 53 тис. 338 грн. Ми звернулися до правоохоронних органів та самі активно займаємося цими обормотами», – написав Гороховський.

    Співзасновник Monobank заявив, що оголошує винагороду 500 тис. грн за інформацію, яка призведе до затримання та затримання аферистів.

    «Крім того, я маю до вас велике прохання. Якщо бачите подібні повідомлення у стрічці, не полінуйтеся, будь ласка, оформити скаргу на цю публікацію у Facebook – це зовсім нескладно, зате може допомогти зберегти нерви довірливим співгромадянам», – звернувся до людей він.

    Нагадаємо, невідомі особи розповсюджують інформацію, що банк нібито запустив власну платформу для отримання пасивного доходу.

    Згодом з’явилася інформація, фінустанова не запускала жодних платформ для заробітку грошей і казино. Служба безпеки банку спільно із правоохоронними органами вже працює над тим, щоб зупинити шахраїв.

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    Теги: шахрайство банк
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    Monobank обіцяє винагороду пів мільйона за інформацію про аферистів