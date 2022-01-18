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    Українці почали отримувати «подвійні» платіжки за газ

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    Постачальники можуть стягувати із споживачів&nbsp;абонентську плату за опалення, окрім основного платежу за газ - Українці почали отримувати «подвійні» платіжки за газ
    Постачальники можуть стягувати із споживачів абонентську плату за опалення, окрім основного платежу за газ
    фото: glavcom.ua

    У платіжках за комунальні послуги з'явився додатковий тариф

    Постачальники газу в Україні можуть стягувати із споживачів абонентську плату за опалення, окрім основного платежу за газ. Про це йдеться у законах «Про житлово-комунальні послуги» та «Про комерційний облік комунальних послуг».

    Раніше ця норма діяла лише в Києві, однак у січні оновлені платіжки почали отримувати і мешканці інших міст, наприклад, Тернополя.

    У Тернопільській міськраді пояснюють, що гроші з абонплати будуть витрачені на обслуговування лічильників та тепломереж.

    Сума абонплати у платіжці розраховується за певною формулою, яку запровадив Кабмін: 2*ПМ*2,58*0,15*К, де:

    • ПМ – це прожитковий мінімум;
    • 2,58 – це середня кількість людина у сім'ї;
    • 0,15 – це середня частка витрат на комунальні послуги від загального доходу;
    • К – коефіцієнт, для опалення та води – 0,019, для сміття – 0,009.

    Це означає, що граничний розмір абонентської плати підвищуватиметься пропорційно до збільшення прожиткового мінімуму.

    Нагадаємо, відключення від газу можуть розпочатися вже у лютому.

    Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

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    Теги: газ тарифи гроші комуналка опалення українці Тернопіль послуги
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    Українці почали отримувати «подвійні» платіжки за газ