Ще два авіаперевізника скасували сполучення з Україною

На тлі російської агресії касування власних рейсів з Києва до Парижа прийняли компанії Air France і Vueling

Літаки іспанської та французької компаній не літатимуть в України та не вилітатимуть звідси

Через можливе вторгнення Росії, іспанський лоукостер Vueling і французька компанія Air France скасували свої рейси до та з України. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на брифінгу.

«Також рішення про скасування власних рейсів з Києва до Парижа прийняли компанії Air France і Vueling», – повідомив Кубраков і запевнив, що МАУ продовжуватиме рейси за маршрутом Київ-Париж згідно з розкладом на більшому повітряному судні.

За його словами, зараз забезпечено авіасполучення України з ключовими європейськими містами.

Нагадаємо, як сьогодні стало відомо, на тлі російської агресії Ryanair скасував рейси з Харкова та Херсона. Раніше головний виконавчий директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі раніше заявив, що не збирається відміняти польоти в Україну, доки загроза «soviet invasion» (радянського вторгнення – ред.) не стане реальністю. Також три відомі авіакомпанії скасували польоти в Україну. Мова про скандинавського перевізника SAS, австрійську авіакомпанію Austrian Airlines та швейцарську Swiss.

Як повідомлялося, 17 лютого, парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з ЄС. Нагадаємо, з 12 лютого деякі авіакомпанії, зокрема KLM, призупинили сполучення з Україною на тлі заяв західних розвідок про нависаючу загрозу нападу РФ та скорочення персоналу посольств низки країн.

Як раніше повідомлялося, авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на вильоти через рішення найбільших світових страхових компаній припинити страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.