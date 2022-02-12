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    Перша авіакомпанія зупинила польоти в Україну на тлі загрози нападу Росії

    Керуючись міркуваннями безпеки, компанія відмінили усі рейси в Україну - Перша авіакомпанія зупинила польоти в Україну на тлі загрози нападу Росії
    Керуючись міркуваннями безпеки, компанія відмінили усі рейси в Україну
    фото з відкритих джерел

    Нідерландська KLM скасувала усі рейси в Україну

    Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти до України. Останній рейс до Києва було заплановано цієї ночі, його скасовано.

    Як повідомляє NOS, рішення скасувати польоти було прийнято на основі розширеного аналізу безпеки через ризик вторгнення Росії в Україну.

    12 лютого Міністерство закордонних справ Нідерландів надало Україні червоний рівень небезпеки поїздок та рекомендувало своїм громадянам відмовитися від відвідування країни.

    «Це рішення послідувало за скоригованими рекомендаціями щодо поїздок із кодом червоного кольору і великим аналізом безпеки. Поки неясно, коли KLM знову полетить до Києва», – розповіли у компанії.

    KLM зазвичай літає до Києва два рази на день. Також більше немає польотів над повітряним простором України.

    Представник KLM не дав рекомендацій клієнтам, чиї рейси не тривають. Мандрівники повинні звернутися за порадою до Міністерства закордонних справ.

    KLM (нід. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, «Королівські Нідерландські Авіалінії», англ. Royal Dutch Airlines) – нідерландська авіакомпанія, заснована у 1919. Одна із найстаріших авіакомпаній світу. Національна авіакомпанія Нідерландів у минулому, з 2004 власність Air France. Штаб-квартира розташована у місті Амстелвен, недалеко від основного літацького вузла компанії – аеропорту Схіпгол. Наразі KLM виконує регулярні пасажирські та вантажні рейси у понад 130 напрямків по всьому світі.

    KLM стала першою авіакомпанією, яка скасувала польоти в Україну на тлі загрози вторгнення Росії.

    Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

    Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», - 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

    На карті прогноз американського каналу NBC News про те, як відбуватиметься напад. За їхніми даними, Київ можуть захопити упродовж двох діб.

    У Білому домі відразу спростували подібні заяви американських ЗМІ. Кажуть, що ця інформація не відображає дані адміністрації США. Окрім цього, Путін та Байден сьогодні проведуть телефонну розмову та обговорять ситуацію навколо України.

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    Теги: авіація Нідерланди агресія напад Україна
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    Перша авіакомпанія зупинила польоти в Україну на тлі загрози нападу Росії