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    У Києві під посольством Росії з'явилося 11 зламаних дверей (фото)

    Російські спецслужби приходять до кримчан під ранок, близько п&rsquo;ятої, коли люди особливо беззахисні - У Києві під посольством Росії з'явилося 11 зламаних дверей (фото)
    Російські спецслужби приходять до кримчан під ранок, близько п’ятої, коли люди особливо беззахисні
    фото: pravda.com.ua

    Понад сотня активістів, насамперед кримські татари, зазнали переслідувань з боку окупаційної влади

    У Києві перед будівлею посольства Росії активісти провели акцію на підтримку кримських татар – встановили 11 зламаних дверей, пофарбованих у червоний колір. Двері символізують 11 зламаних життів громадянських журналістів, кримських татар, йдеться на Facebook-сторінці акції.

    «Вони не стукають у двері, а ламають їх. Як ламають життя сімей, що лишаються без батька й чоловіка на багато років. О цій порі ніхто не чує голос політв’язнів. Ми маємо стати їх голосами, щоб світ почув про них правду», – зазначається у повідомленні.

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    У Києві під посольством Росії з'явилося 11 зламаних дверей (фото)
    У Києві під посольством Росії з'явилося 11 зламаних дверей (фото)
    У Києві під посольством Росії з'явилося 11 зламаних дверей (фото)
    У Києві під посольством Росії з'явилося 11 зламаних дверей (фото)
    У Києві під посольством Росії з'явилося 11 зламаних дверей (фото)

    Від початку тимчасової окупації Криму Росією понад сотня активістів, насамперед кримські татари зазнали переслідувань з боку окупаційної влади за свою громадянську позицію. Російські спецслужби приходять до кримчан під ранок, близько п’ятої, коли люди особливо беззахисні й ніхто не прийде на допомогу.

    Захід ініційований у рамках міжнародного проєкту «Крим, 5-та ранку». В ньому беруть участь Тарас Тополя, фронтмен гурту «Антитіла», солістки групи Dakh Daughters, Наталія Галаневич та Анна Нікітіна, екснардеп, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та інші.

    Акція на підтримку політв’язнів проходить під час Тижня спротиву окупації Криму та відбудеться також у Варшаві й Берліні.

    Нещодавно двох кримських татар у Росії засудили до 11 років колонії суворого режиму. Також окупанти знесли будинок ветерана кримськотатарського національного руху.

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    Теги: Крим кримські татари окупанти Київ Рефат Чубаров акція активісти
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    У Києві під посольством Росії з'явилося 11 зламаних дверей (фото)