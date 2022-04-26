Росія створила нові загрози, які могли б перевершити Чорнобильську катастрофу – президент (відео)

Зеленський у річницю трагедії нагадав, що рашисти можуть повторити злочин радянської влади

Увечері 26 квітня, на річницю катастрофи на Чорнобильські АЕС, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні нагадав про небезпеку, яку становлять дії окупантів на українській землі, зокрема, атомних об’єктах.

«Щороку 26 квітня світ згадує Чорнобильську катастрофу, найстрашнішу атомну катастрофу в історії людства. Але цьогоріч замало просто згадати Чорнобиль. І замало сказати традиційні слова подяки героям-ліквідаторам. Замало нагадати, чому і як стала можливою та катастрофа. Замало повторити висновки, які кожна розумна людина й кожне адекватне суспільство мають зробити. Бо цього року Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть ту найстрашнішу аварію», – сказав глава держави.

Нагадаємо, російські військові вчиняють ядерний терор. Сьогодні, зокрема, дві ракети пролетіли над Запорізькою АЕС.

Учора над Хмельницькою АЕС були зафіксовані дві російські крилаті ракети.

Напередодні теж могла статися ядерна катастрофа: Росія випустила ракети у бік Південноукраїнської АЕС.

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