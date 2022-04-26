Зеленський жорстко висловився про Росію та її атомні об'єкти

Гарант Конституції вважає, що світ має встановити глобальний контроль над російськими атомними обʼєктами

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності глобального контролю над російськими атомними обʼєктами та ядерними технологіями. Про це лідер України заявив 26 квітня під час звернення до українців.

За його словами, після всього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є в російської держави.

«Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль над російськими атомними обʼєктами та ядерними технологіями», – сказав президент України.

Зауважимо, що вранці 26 квітня дві крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку Запоріжжя. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від потрапляння російських крилатих ракет.

«Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані сім ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові», – наголосив керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Котін також висловив думку, що Росія такими діями наближає світ до нової ядерної катастрофи.

Нагадаємо, 25 квітня над Хмельницькою АЕС були зафіксовані дві російські крилаті ракети.

Ракети пролетіли на небезпечній висоті.