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Ще одне село повернулось під контроль України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одне село повернулось під контроль України
Українські захисники увійшли в Борозенське
Перша окрема бригада спецпризначення ім. Івана Богуна

Воїни ЗСУ просуваються далі на південь

Збройні сили України звільнили село Борозенське Бериславського району Херсонщини. Про це повідомила перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна.

«Село Борозенське під контролем ЗСУ. Підрозділи першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна вже звільнили цей населений пункт і просуваються далі на південь», – йдеться в повідомленні.

Ще одне село повернулось під контроль України фото 1

Генштаб про звільнення Борозенського ще не повідомляв.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили звільнили села Брускинське та Киселівка на Херсонщині.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії

Теги: Херсонщина війна ЗСУ росія окупанти Україна

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