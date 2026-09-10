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Бельгія посилила українські F-16 для боротьби з реактивними дронами

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Бельгія посилила українські F-16 для боротьби з реактивними дронами
Українські F-16 отримають нові боєприпаси
фото: Повітряні сили України

Київ розраховує отримати додаткові боєприпаси вже цього року, тоді як власні реактивні дрони-перехоплювачі України ще проходять фінальні випробування

Бельгія продовжить забезпечувати українські винищувачі F-16 та планує передати Україні додаткові боєприпаси для протидії реактивним безпілотникам. Постачання передбачене серед оборонних пріоритетів двох країн до кінця 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Питання подальшої військової допомоги обговорили міністр оборони України Євгеній Хмара та його бельгійський колега Тео Франкен. Сторони визначили основні напрямки співпраці до кінця поточного року, а також обговорили можливості масштабування підтримки України у 2027 році.

Одним із пріоритетів залишаються українські винищувачі F-16. Бельгія продовжує виконувати взяті на себе зобов'язання щодо ремонту літаків та постачання необхідних для них запасних частин.

Окрему увагу сторони приділили боєприпасам. Україна розраховує отримати додаткові боєприпаси для F-16, які, зокрема, використовуватимуться для боротьби з реактивними безпілотниками.

Крім того, Київ та Брюссель обговорили перспективи розширення співпраці у сфері безпілотних систем та реалізації спільних промислових проєктів.

Питання протидії реактивним ударним дронам стало особливо актуальним після того, як Росія почала застосовувати швидкісні модифікації «шахедів». Їхня більша швидкість ускладнює роботу традиційних засобів, які Україна використовує для знищення звичайних ударних безпілотників.

Раніше радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв'ю «Главкому» розповів, що Україна поки не має можливості масово постачати військам реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби з новими російськими безпілотниками.

Наразі чотири види таких перехоплювачів перебувають на етапі фінального тестування безпосередньо в бойових умовах.

Теги: дрон війна Бельгія F-16

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