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Повітряні сили повідомили хороші новини з Дніпропетровщини (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили хороші новини з Дніпропетровщини (відео)
Безпілотники рашистів доліталися і більше шкоди не принесуть 
фото: командування Повітряних Сил Збройних Сил України

ППО збила два ворожі дрони 

На Дніпропетровщині 23 вересня працювало протиповітряна оборона. Попередньо відомо, що знищено два безпілотні літальні апарати. Про це повідомило командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Нагадуємо: протиповітряна оборона ефективна, коли ворог про неї не знає і не має уявлення, звідки «прилітає». Тому не публікуйте фото і відео з прив'язкою до місцевості. Подібні фото-відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО», – нагадали військові. 

У мережі з'явилося відео, імовірно, збиття іранського безпілотника над Дніпропетровщиною.  

Нагадаємо, також зенітники 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Сухопутних військ Збройних Сил України збили російський вертоліт Мі-8.

Як повідомлялося, 23 вересня удень Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні.

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Теги: відео військові ворог безпілотник Дніпропетровщина

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