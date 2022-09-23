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ЗСУ захопили ворожий командно-наглядовий комплекс «Канонада» (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ захопили ворожий командно-наглядовий комплекс «Канонада» (фото) 
«Канонада» стала трофеєм
фото: facebook.com/okPivden 

Унікальна техніка послужить на благо українських бійців 

Українські війська відбили в окупантів рідкісний російський командно-наглядовий комплекс «Канонада». Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Серед багатих трофеїв, отриманих українською армією під час звільнення окупованих територій, зустрічаються і рідкісні російські «аналоговнети», які надійшли на озброєння в останні роки. Один зі свіжих трофеїв – командно-спостережна машина 1В1003 системи управління артилерією 1В19», – йдеться у повідомленні.

Комплекси автоматизованого управління вогнем (АУВ) артилерійських підрозділів 1В198 почали надходити на озброєння армії РФ, щонайменше, у 2018-2021 роках. Простими словами, машина є бронетранспортером БТР-80, який обладнаний великою кількістю апаратури для виконання командних завдань.

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Комплекси «Канонада» найбільш ефективні при керуванні вогнем та маневром артилерійського дивізіону реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Торнадо-Г», але також застосовуються для самохідних артилерійських установок (САУ) «Мста-С» або РСЗВ. Максимальна дальність зв'язку по радіосередовищах до 30 км, по провідних лініях зв'язку – до 1,5 км. 

Час відкриття вогню:

  • 3-4 хвилини (за розвіданою та засіченою метою при розгортанні в бойовий порядок з ходу);
  • 40-60 секунд (при знаходженні вогневих засобів підрозділів на підготовлених вогневих позиціях).

Основні характеристики:

  • базове шасі – БТР-80;
  • повна маса машини – 13800 кг;
  • максимальна швидкість шосе – 80 км/год;
  • кількість каналів передачі даних – 4. 

Нагадаємо, раніше українські захисники захопили сучасну російську командно-спостережну машину «Канонада» під час наступальних дій на Харківщині. 

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Теги: ЗСУ машини військова техніка Facebook озброєння звільнення

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