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    Школярі на Хмельниччині підгодовують лісових звірів

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    Учнів також вчили розрізняти сліди лісових мешканців - Школярі на Хмельниччині підгодовують лісових звірів
    Учнів також вчили розрізняти сліди лісових мешканців
    фото: Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства

    Єгері разом із лісовою охороною та дітьми дбають про дичину

    На Хмельниччині діти зі шкільних лісництв допомагають лісівникам підгодовувати звірів. Про це повідомляє Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства.

    «Ні для кого не секрет, що взимку при сильних морозах та високому сніговому покриві звірам важко добувати їжу. Єгері разом із лісовою охороною підгодовують дичину. Не залишається осторонь і шкільна молодь», – йдеться у повідомленні.

    Так, учні Михайлюцького ліцею в рамках туристично-краєзнавчого зимового походу провели акцію «Піклуємось про тварин». Разом із учителями, лісничими та єгерем діти відвідали ліс, де допомагали розвішувати листяні пучки, викладати сіно та сіль.

    Також вчилися розрізняти сліди лісових мешканців.

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    Зазначається, що загалом на Хмельниччині функціонує 45 шкільних лісництв.

    Нагадаємо, лісівники показали, як годують оленів та зайців на Закарпатті: фоторепортаж.

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    Теги: Хмельниччина діти ліс молодь учні школярі
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    Школярі на Хмельниччині підгодовують лісових звірів