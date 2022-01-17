Як стягнути аліменти з боржника, який живе за кордоном: пояснення Мін'юсту

За несплату аліментів в Україні передбачено цивільну, адміністративну чи кримінальну відповідальність

За несплату аліментів в Україні передбачено цивільну, адміністративну чи кримінальну відповідальність

Громадяни України можуть звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник

Міністерство юстиції України опублікувало інструкцію щодо того, як стягнути аліменти з особи, яка перебуває за кордоном. Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Отже, для того, щоб стягнути аліменти з особи, яка проживає за кордоном, громадяни України можуть звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник:

або з клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів (якщо питання стягнення аліментів вирішувалося в Україні, і є рішення суду);

або із заявою про встановлення рішення щодо аліментів.

Покрокова інструкція, як домогтися аліментів, якщо відповідач перебуває за кордоном, на підставі рішення суду України:

Крок 1

Отримати рішення суду України про стягнення аліментів

Той із батьків, із ким мешкає дитина, має право звернутися до суду з відповідним позовом. І вже з рішенням суду України про стягнення аліментів стягувач може звертатися до компетентного органу (суду) іноземної держави.

Крок 2

Звернутися до компетентного органу (суду) іноземної держави з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України

Клопотання повинно містити:

повне ім’я відповідача (боржника);

його дату народження;

громадянство;

адресу проживання відповідача (боржника) протягом останніх п’яти років (наскільки це відомо позивачу (стягувачу));

рід занять і місце роботи боржника;

фотокартку (за можливості);

наявні відомості про фінансові та сімейні обставини боржника, у тому числі інформація про майно, яке йому належить;

будь-яка інша інформація, що може сприяти встановленню місця знаходження боржника чи виконанню клопотання, або яка визначена відповідною договірною стороною як необхідна.

Клопотання надсилається до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції.

Крок 3

Додати необхідні документи до клопотання.

До клопотання додаються належним чином оформлені судом, що виніс рішення, такі документи:

копія судового рішення;

довідка про те, що рішення набрало законної сили;

довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;

довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, та копії документів, що це підтверджують, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;

копія протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті;

фотокартка стягувача.

Клопотання та документи, що до нього додаються, надаються українською мовою разом із перекладом на офіційну мову договірної сторони, на території якої пропонується здійснити визнання і виконання рішення.

Рішення по цьому питанню приймається протягом 1 місяця від дня його надходження. Цей строк може становити більш ніж один місяць, якщо для звернення за кордон потрібно отримати додаткову інформацію або документи та вжити інших заходів для належного оформлення клопотання.

Клопотання повертається позивачу в разі, якщо воно не відповідає вимогам Конвенції та Інструкції, з роз’ясненням причин повернення. Про хід та результати розгляду клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів Міністерство юстиції України письмово повідомляє позивача.

Крок 4

Врахувати мовні особливості оформлення документів

Документи, що направляються з України і складені українською мовою, мають бути перекладені на офіційну мову запитуваної Договірної держави або іншу мову, яку така держава визначила як прийнятну для всієї своєї території або тієї її частини, на якій проживає боржник.

На підставі конвенцій, нотаріально завірений переклад не вимагається. Достатньо, якщо переклад офіційно засвідчений перекладачем або бюро перекладів. Вимога консульської легалізації або засвідчення документів апостилем також не застосовується до документів відповідно до конвенцій.

Відповідно до умов Гаазької конвенції 2007 року, якщо переклад документів на офіційну мову запитуваної Договірної держави неможливо зробити в Україні, вони можуть бути передані Міністерством юстиції України запитуваному центральному органу без перекладу або з перекладом англійською чи французькою мовами для організації перекладу у запитуваній договірній державі. Такий переклад здійснюється лише в разі узгодження із заявником (стягувачем) порядку і умов оплати ним витрат за такий переклад.

Інфографіка: Міністерство юстиції

Нагадаємо, невиплата аліментів на дитину в належні терміни може призвести до того, що через суд стягнуть суму в півтора рази більшу, ніж заборгованість.

Як раніше повідомлялося, у 2022 році відбудуться важливі зміни, що пов'язані зі зміною допомоги на дітей, виплатами на дітей-сиріт, а також при народженні дитини.