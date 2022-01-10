«Маленький принц» допоміг вченим зробити дивовижне відкриття щодо псів

Науковці довели: собаки здатні розрізняти мови

Угорські вчені з Університету Етвеша Лоранда в Будапешті з'ясували, що собаки здатні розрізняти мови. В експерименті взяли участь 18 вихованців. Про це пише CNN.

Піддослідних посадили в МРТ-сканер, одягли навушники та розпочали читати «Маленького принца» Сент-Екзюпері. Жіночий голос декламував відомий рядок із улюбленої дитячої книжки, який звучить так: «Бачити істину можна лише серцем, суть невидима для очей».

Фраза звучала іспанською та угорською мовами, але пізніше собакам почали читати нісенітницю. Двоє з 18 піддослідних були знайомі з іспанською, але ніколи не чули угорську. Інші 16 добре знали угорську мову, але ніколи не чули іншу.

Сканування мозку собак показало, що від знайомої мови кора мозку тварин не сильно активізувалася. Сильніше мозок реагував на незнайомі мови. А найсильніша мозкова активність у слуховій корі відбувалася, коли піддослідні чули безглуздий набір звуків.

«Це перший вид, який не є приматом та у якого ми змогли виявити здатність розрізняти мови, а також відрізняти природне мовлення від нісенітниці», – каже один із організаторів експерименту Аттіла Андікс.

Ідея такого дослідження виникла після того, як нейроетологиня Лаура Куайя переїхала з Мексики до Будапешта зі своїм собакою.

«Я розмовляла із вихованцем лише іспанською. Мені було цікаво, чи зможе він розпізнати іншу мову», – пояснила науковця.

Учені дійшли висновку, що собаки вловлюють слухові закономірності мови, якою з ними постійно спілкуються.

Нагадаємо, в Іспанії коти та собаки стали членами сім'ї.

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