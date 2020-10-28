На лікарню для Зеленського й оточення виділять із бюджету ще майже 3 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Клінічна лікарня «Феофанія» підпорядкована Державному управлінню справами

«Феофанія» закупить нове медичне обладнання

Клінічній лікарні «Феофанія» Державного управління справами перерозподілять додатково 2,95 млн грн за рахунок економії бюджетних коштів.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 28 жовтня.

Кошти підуть на придбання медичного обладнання.

Нагадаємо, раніше Державне управління справами просило у Державному бюджеті на 2021 рік виділити 1 мільярд гривень бюджетних коштів за програмою «Надання медичних послуг медичними закладами». Це на понад 200 млн грн більше, ніж у 2020 році.

Метою вказаної бюджетної програми є надання медичної допомоги особам, що охороняються державою, народним депутатам, членам Кабміну, працівникам Офісу президента, апарату Верховної Ради та інших державних органів.

Загалом в системі ДУС медичні послуги надають 4 заклади.

Майже половину запитуваних коштів, а саме 482 млн грн, ДУС пропонувало виділити лікарні «Феофанія».

Нагадаємо, у січні цього року президент Володимир Зеленський підписав указ Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія» Державного управління справами. Згідно із документом, Кабмін мав у тримісячний строк «вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія».

Дружина президента Олена Зеленська, про захворювання якої на коронавірус стало відомо 12 червня, лікувалася у стаціонарному відділенні столичної клінічної лікарні «Феофанія».

Клінічна лікарня «Феофанія» підпорядкована Державному управлінню справами, вповноважена на оперативне, стаціонарне, діагностично-консультативне лікарське обслуговування відповідальних державних службовців України, працівників дипломатичного корпусу понад 130 іноземних держав та відповідальних міжнародних організацій, осіб, що мають особливі заслуги перед Україною в умовах мирного, надзвичайного та воєнного стану.