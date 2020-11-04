«Феофанію» можуть віддати під лікування хворих на коронавірус

На нараді у президента обговорювалась ідея запровадження карантину «вихідного дня»

Київську клінічну лікарню «Феофанія», що підпорядкована Державному управлінню справами, планують перепрофілювати під лікування хворих на коронавірус, оскільки уряд прогнозує збільшення кількості інфікованих Covid-19.

Про це пише LB.ua.

Як повідомила шев-редакторка видання Соня Кошкіна, на нараді в Офісі президента цю ідею підтримав президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Однак, були і противники такого рішення.

«На тій же нараді прозвучала ідея віддати під епідемічні потреби «Феофанію». Там тисяча ліжок, достатньо кисню і укомплектований персонал. Ні копійки бюджетних грошей і ніякі «мобільні шпиталі» розгортати не потрібно. Тобто, як ні копійки?... Додаткових. Бо сама по собі «Феофанія», плюс відомча поліклініка на вулиці Верхній, «тягнуть» на рік близько 600 мільйонів наших з вами гривень», - повідомила Кошкіна.

На нараді також обговорювалась ідея запровадження карантину «вихідного дня», оскільки повного локдауну економіка країни не витримає.

Як відомо, Міністерство охорони здоров'я сьогодні, під час засіданні уряду, може запропонувати ввести в Україні посилений карантин на вихідні.

Як повідомлялося, на засіданні уряду 28 жовтня було ухвалено рішення про виділення «Феофанії» додатково 2,95 млн грн за рахунок економії бюджетних коштів.

Нагадаємо, у січні цього року президент Володимир Зеленський підписав указ Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія» Державного управління справами. Згідно із документом, Кабмін мав у тримісячний строк «вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія».

Дружина президента Олена Зеленська лікувалася від коронавірусу у стаціонарному відділенні столичної клінічної лікарні «Феофанія».

Клінічна лікарня «Феофанія» підпорядкована Державному управлінню справами, вповноважена на оперативне, стаціонарне, діагностично-консультативне лікарське обслуговування відповідальних державних службовців України, працівників дипломатичного корпусу понад 130 іноземних держав та відповідальних міжнародних організацій, осіб, що мають особливі заслуги перед Україною в умовах мирного, надзвичайного та воєнного стану.