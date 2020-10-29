На Житомирщини вже зайняті майже 99% ліжок першої хвилі для хворих на Covid-19



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Загалом в області підтвердили 13 518 випадків коронавірусу, з них 7001 людина одужала, а 239 — померли від ускладнень

У закладах охорони здоров’я першої хвилі всього 1332 ліжка, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом

На Житомирщині у лікарнях першої хвилі хворими на коронавірус та пацієнтами з підозрою на інфікування зайняті 98,8% ліжок. Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації.

Зазначається, що у закладах охорони здоров’я першої хвилі всього 1332 ліжка, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, з яких 696 зайняті хворими та людьми з підозрою на Covid-19 620. Це 98,8% від загальної кількості ліжок.

У лікарнях другої хвилі для госпіталізації хворих на коронавірус є 313 ліжок. Зараз вони ще вільні.

Загалом в області підтвердили 13 518 випадків коронавірусу, з них 7001 людина одужала, а 239 — померли від ускладнень.

«Червоний» рівень епіднебезпеки на Житомирщині встановлений у містах Бердичів, Коростень та у Бердичівському, Коростенському, Лугинському, Любарському, Черняхівському, Чуднівському районах.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 28 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7342 людей. Також відомо, що одужали 2990 людей (у попередній день 3306), а 113 – померло від ускладнень (165).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 370417 людей, одужали 151632 осіб, летальних випадків – 6868 осіб.