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Шмигаль розповів, скільки генеруючих потужностей відновила Україна після атак РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Шмигаль розповів, скільки генеруючих потужностей відновила Україна після атак РФ
За словами прем'єра, держава продовжує будувати нові обʼєкти та розвивати розподілену генерацію
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Цьогоріч Україна планує відновити близько 3 ГВт потужностей

В Україні триває відновлення пошкоджених енергооб'єктів внаслідок російських обстрілів. Загалом за 2024 рік було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив прем'єр, цьогоріч планується відновити ще близько 3 ГВт потужностей.

«Продовжуємо будувати нові обʼєкти та розвивати розподілену генерацію, яка забезпечує локальні потреби та створює систему менш вразливу до атак. У 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно мова про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки», – каже він.

За словами Шмигаля, на цей рік перед Міністерством енергетики та іншими відомствами стоїть завдання ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації.

Нагадаємо, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, минулий рік видався для енергетики України найтяжчим з початку повномасштабного вторгнення. У 2022-2023 роках Росія починала масовані удари з жовтня, а у 2024-му вони почалися у березні і тривали цілий рік.

Як відомо, в Україні станом на кінець 2024 року підключено 967 МВт розподіленої газової генерації. Зокрема, з них 835 МВт введено в експлуатацію.

Міненерго запевняло, що до кінця опалювального сезону 2024-2025 планується підключити ще додатково близько 900 МВт. Частина цих потужностей перебуває вже на завершальній стадії реалізації.

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Теги: енергетика електроенергія Денис Шмигаль Міненерго

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