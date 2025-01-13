У Раді зареєстровано постанову про звільнення очільника Міненерго

Постанову про звільнення глави Міненерго підтримали позафракційні депутати, а також зі «Слуги народу», «Голосу» та «Єврейської солідарності»

Після реєстрації постанову мають розглянути в Комітеті Верховної Ради, а вже потім у сесійній залі

У Верховній Раді зареєстрували постанову №12403 про звільнення з посади міністра енергетики Германа Галущенка. Про це йдеться на сайті парламенту.

Авторкою проєкту постанови виступила членкиня енергетичного комітету Верховної Ради Інна Совсун.

Депутати зареєстрували постанову №12403 про звільнення з посади Галущенка скріншот

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, постанову підтримали три десятки депутатів зі «Слуги народу», «Голосу», «Єврейської солідарності» та позафракційні.

За словами Железняка, серед причини, через які нардепи вимагають відставки Галущенка:

системна корупція в енергетиці;

ігнорування викликів на засіданні парламенту та комітетів/тимчасових спеціальних комісій;

намагання протягнути корупційну схему «великого атомного будівництва»;

провалена робота по захисту частини енергетичної інфраструктури;

абсолютна втрата будь-якої репутації серед партнерів;

відверта брехня та маніпуляції;

абсолютно неприйнятна поведінка міністра сьогодні під час години запитань до уряду.

Нагадаємо, парламент офіційно запускає процедуру звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка.

Раніше Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис.