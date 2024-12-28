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В одному з обласних центрів десятки тисяч людей залишаються без опалення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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В одному з обласних центрів десятки тисяч людей залишаються без опалення
Причина відсутності теплопостачання в Харкові – російський обстріл 25 грудня
фото з відкритих джерел

Процес відновлення теплопостачання у Харкові та населених пунктах Харківського району триває

У Харкові без опалення перебувають 85 тисяч абонентів. Причина: обстріл 25 грудня. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Крім жителів міста, без опалення перебувають ще 27 тисяч абонентів громад Харківського району.

Процес відновлення теплопостачання у Харкові та населених пунктах Харківського району триває. Роботи продовжуються у кількох районах Харкова.

Нагадаємо, 25 грудня російські війська знову масовано атакували українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Росіяни випустили понад 70 ракет по Україні. Зокрема, окупанти завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання.

За попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.

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Теги: електроенергія опалення Харків

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