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До кінця року Україна отримає енергетичне обладнання на понад 1 ГВт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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До кінця року Україна отримає енергетичне обладнання на понад 1 ГВт
За словами Галущенка, у деяких містах генераційні установки вже стоять, але підключити їх зможуть не раніше січня 2025 року
фото: Facebook/Міненерго

Як зазначив очільник Міненерго, запустити усе з обіцяного «гігавата Зеленськогo у 2024» до кінця року не встигнуть

До кінця цього року в Україну мають завезти обладнання на понад 1 ГВт для розподіленої генерації електроенергії. Але увімкнути одразу все не вдасться. Про це заявив очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes.

Як зазначив міністр, у деяких містах установки вже стоять, однак підключити їх зможуть не раніше січня.

«Цей процес відбувається як з боку держкомпаній, так і бізнесу. Деякі приватні компанії генерують енергію не лише для себе, а й віддають у державну мережу. Це важливі проєкти, їх треба реалізовувати, і на час війни вони нам дуже допоможуть – як мінімум, забезпечать електрикою критичну інфраструктуру у випадку блекауту», – зазначив він.

За словами очільника Міненерго, держава за останні роки скасувала для бізнесу багато вимог, які сповільнювали розвиток електрогенерації. «Але ці спрощені рішення часто не працюють, і нам доводиться розвʼязувати проблеми в ручному режимі. Наприклад, підключення до мереж», – додав він.

Раніше Зеленський заявив, що Україна має «чіткий план, як побудувати до гігавата маневреної газової генерації вже цьогоріч і ще чотири гігавати – протягом найближчих років».

Нагадаємо, Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: електроенергія енергетика Міненерго Герман Галущенко

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