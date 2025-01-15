Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини

Під час ранкової атаки РФ по Україні на Львівщині було зафіксовано ворожі крилаті ракети

Зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Також мер додав, що під час ранкової атаки РФ по Україні на Львівщині було зафіксовано ворожі крилаті ракети. Станом на зараз, за словами Садового, вони більше не становлять загрози.

«Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України. У шести областях введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.

Зауважимо, що вранці 15 січня у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення світла. До того ж, як повідомляє ДТЕК, у Дніпропетровській та Донецькій області введено екстрені відключення світла.