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На Сумщині дрон пошкодив критичну інфраструктуру: 185 населених пунктів без світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Сумщині дрон пошкодив критичну інфраструктуру: 185 населених пунктів без світла
Енергетики відновлюють електропостачання в районах
фото з відкритих джерел

Світло зникло у Конотопському та Сумському районах

Сьогодні, 13 січня, на території об’єкта критичної інфраструктури Путивльської громади впав російський безпілотник. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Унаслідок інциденту без енергопостачання залишилися 185 населених пунктів у Конотопському та Сумському районах. Постраждалих немає. 

На цей час тривають аварійно-відновлювальні роботи. Об’єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення переведено на резервні джерела живлення.

Як зазначається, фахівці докладають максимум зусиль для відновлення електропостачання в районах.

Нагадаємо, Росія у грудні 2024 року запустили близько 1,7 тис. безпілотників-камікадзе різного типу по території України, що значно нижче, аніж у листопаді.

Як пише Newsweek, повномасштабна війна Росії проти України переходить у нову фазу, особливо в контексті дронів. Оскільки поле бою переповнене тисячами безпілотників і систем радіоелектронної боротьби, Москва та Київ змушені шукати нові способи переконатися, що їхні безпілотники працюють проти ворога швидше та ефективніше, ніж у супротивника.

До слова, ввечері 12 січня 2025 року та уночі 13-го Київщина зазнала ворожої атаки БпЛА. В області працювали сили ППО

Теги: безпілотник дрон окупанти Сумщина енергетика відключення світла електроенергія

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