Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» запровадило відключення світла через російський обстріл

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укренерго» запровадило відключення світла через російський обстріл
фото: glavcom.ua

«Укренерго» не вперше застосовує аварійні відключення світла як превентивний захід у звʼязку із загрозою російського ракетного удару

У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як відомо, у ніч на 25 грудня з російського аеродрому злетіли літаки, які можуть здійснити пуски крилатих ракет по території України. Згодом були відмічені пуски ракет. Через ракетну небезпеку по всій території України оголосили ракетну небезпеку.

Увечері 24 грудня Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок цього пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки на Кривий Ріг один чоловік загинув, кількість постраждалих зросла до 15. Десятеро з них ушпиталили. Четверо у важкому стані. Це жінки 72, 65 та 42 років. І 78-річний чоловік.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

Читайте також:

Теги: енергетика війна обстріл електроенергія Укренерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Переговори між двома ключовими гравцями – США і Китаєм. На них багато чого визначатиметься»
Реальні переговори будуть. Але не між Києвом і Московю
9 грудня, 12:32
Христос народився в печері – і благословляє наші окопи
Світло Різдва крізь темряву війни. Послання надії для українців
20 грудня, 14:55
Чи є «Орешнік» найстрашнішою зброєю РФ?
Чи є «Орешнік» найстрашнішою зброєю РФ?
14 грудня, 09:26
Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який можливий залп «Калібрів»
Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який можливий залп «Калібрів»
25 листопада, 07:13
Росіяни досі намагаються загасити пожежу на нафтобазі
На Ростовщині продовжує палати нафтобаза «Атлас» (відео)
29 листопада, 09:42
Башар Асад з дружиною
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
9 грудня, 16:20
Якщо Путін відчує, що Трамп і його нова команда намагаються умиротворити Кремль, він стане лише агресивнішим
Що змусить Путіна погодитися на переговори з Україною: прогноз Foreign Affairs
12 грудня, 13:44
За останні два тижні список поповнився 2365 іменам
Встановлено імена 83 тисяч військових РФ, які загинули на війні з Україною
13 грудня, 21:57
Протоієрею загрожує тюремне ув’язнення
В Одесі затримано настоятеля храму Московської церкви, який героїзував окупантів
18 грудня, 15:30

Події в Україні

Втрати ворога станом на 25 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
Українська енергетика знову під масованим ударом РФ
Українська енергетика знову під масованим ударом РФ
Харків опинився під масованим ракетним ударом: є постраждалі
Харків опинився під масованим ракетним ударом: є постраждалі
«Укренерго» запровадило відключення світла через російський обстріл
«Укренерго» запровадило відключення світла через російський обстріл

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Різдво Христове: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
28K
Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони
19K
Орбан спрогнозував, як та коли закінчиться війна в Україні
17K
Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд

Новини

Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Сьогодні, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
23 грудня, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua