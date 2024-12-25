«Укренерго» запровадило відключення світла через російський обстріл

«Укренерго» не вперше застосовує аварійні відключення світла як превентивний захід у звʼязку із загрозою російського ракетного удару

У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як відомо, у ніч на 25 грудня з російського аеродрому злетіли літаки, які можуть здійснити пуски крилатих ракет по території України. Згодом були відмічені пуски ракет. Через ракетну небезпеку по всій території України оголосили ракетну небезпеку.

Увечері 24 грудня Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок цього пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки на Кривий Ріг один чоловік загинув, кількість постраждалих зросла до 15. Десятеро з них ушпиталили. Четверо у важкому стані. Це жінки 72, 65 та 42 років. І 78-річний чоловік.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.