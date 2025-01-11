Нардеп Кучеренко назвав ініціативу звільнення міністра енергетики «дурнею»

Парламент запускає процедуру звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка

Член енергетичного комітету Верховної Ради, представник «Батьківщини», нардеп Олексій Кучеренко розкритикував початок процедури зі звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка. Як повідомляв «Главком», таку ініціативу висунули депутати від фракції «Голос», зокрема член енергетичного комітету Інна Совсун. Цьому передувала її публічна сварка з міністром. Совсун в черговий раз розкритикувала наміри України добудувати 3 і 4 блоки ХАЕС та заявила, що цей проект не підтримують «представники делегації Єврокомісії і представники американського посольства».

У відповідь міністр Галущенко зазначив, що третій і четвертий блоки ХАЕС будуть працювати на американському паливі. «А стосовно позиції клерків середньої дланки представництва Єврокомісії, Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу. І хочу…», – додав він.

Після цього, народна депутатка заявила про реєстрацію постанови про відставку міністра. Совсун написала у Фейсбук, що, на її думку «Галущенко більше не може вдавати адекватність та професійну придатність».

«Я йому нагадала, що кілька місяців тому Верховна Рада викликала Галущенка доповісти про корупцію в Міненерго. Він досі не з’явився. Наша фракція вимагає, щоб Галущенко прийшов з доповіддю, інакше ми будемо блокувати трибуну», – йдеться в її дописі.

Колега Совсун з профільного комітету Олексій Кучеренко назвав таку ініціативу колег дурнею. За його словами, як повідомляє «Комерсант український», Совсун «випадково опинилася в енергетичному комітету Ради».

«Вона (Совсун, – ред.) якимось дивом випадковим стала членкиною нашого комітету, бо вона, в принципі, здається, там в освіті щось робила, а потім чомусь опинилася в нашому комітеті. Причому, як я за нею спостерігаю, 90% часу вона присвячує гендерній рівності, якомусь міжнародному туризму дуже «потужному». Ну що завгодно, окрім енергетики. А тут пані Інна, я так бачу, вирішила, що вона дуже вагомий енергетик, так ще і атомник. Я не лізу в їхні стосунки з міністерством, я не адвокат міністра, але те, що робить пані Совсун, я коментувати не збираюся. Єдине, я готовий проголосувати за цю постанову (про відставку міністра, – ред.), якщо міністром стане пані Совсун. Пані Совсун на міністра, і тоді я голосую! А загалом, не збираюся цю дурню, оцих хлопців та дівчат (з «Голос» та «Самопоміч», – ред.), коментувати, які перший і останній раз потрапили в Раду», – прокоментував депутат.