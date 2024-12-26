Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла 27 грудня: як діятимуть графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла 27 грудня: як діятимуть графіки
фото: glavcom.ua

Енергетики закликають українців споживати світло ощадливо

Завтра, 27 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 27 грудня

Відключення для побутових споживачів:

  • 08:00 – 17:00 – пів черги відключень.

Відключення для промисловості та бізнесу:

  • 08:00 – 17:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Укренерго нагадує, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком», – наголошує «Укренерго».

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Читайте також:

Теги: електроенергія енергетика відключення відключення світла Україна українці Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росію не влаштовує перемир’я з Україною – Лавров
Росію не влаштовує перемир’я з Україною – Лавров
Вчора, 22:27
Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі
Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі
22 грудня, 01:48
Деякі українці мають ризик блокування рахунків у Польщі
Блокування рахунків у Польщі: хто з українців ризикує найбільше
19 грудня, 07:10
Що означають заяви Трампа
Як українцям розуміти заяви Трампа
13 грудня, 09:19
Ім'я Кіріл не відповідає нормам української мови, зауважила мовознавиця
Кирило, Кирил і Кірілл. Список юних футболістів здивував мережу
12 грудня, 19:08
Вже відомо про 22 поранених
Атака на Запоріжжя: 10 людей загинули, ще десятки поранені
12 грудня, 06:15
Уряд погодив будівництво мосту через Тису
Уряд погодив будівництво мосту через Тису
10 грудня, 15:31
Омбудсмен вважає, що обмеження на відпочинок порушує конституційне право кожного працівника
Право на оплачувану відпустку під час війни: Лубінець звернувся до Конституційного суду
2 грудня, 16:52
Федерація роботодавців виступила проти зростання тарифів на передачу електроенергії (заява)
Федерація роботодавців виступила проти зростання тарифів на передачу електроенергії (заява)
2 грудня, 13:34

Суспільство

Відключення світла 27 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла 27 грудня: як діятимуть графіки
Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату
Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату
«Був впевнений, що розстріляють». Бійці «Азова», які два з половиною роки були у полоні, розповіли про пережите
«Був впевнений, що розстріляють». Бійці «Азова», які два з половиною роки були у полоні, розповіли про пережите
«Укрзалізниця» додала пів сотні вагонів до передноворічних поїздів
«Укрзалізниця» додала пів сотні вагонів до передноворічних поїздів
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
На Хмельниччині чоловік намагався продати на аукціоні старовинний артефакт
На Хмельниччині чоловік намагався продати на аукціоні старовинний артефакт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 грудня 2024
15K
Демограф пояснила, яка небезпека чекає на Україну після скасування військового стану
14K
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Авіакатастрофа в Казахстані: стало відомо, завдяки кому багато пасажирів залишилися живими
12K
Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри

Новини

Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Сьогодні, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Вчора, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Вчора, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
24 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua