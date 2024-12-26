Відключення світла 27 грудня: як діятимуть графіки

Енергетики закликають українців споживати світло ощадливо

Завтра, 27 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 27 грудня

Відключення для побутових споживачів:

08:00 – 17:00 – пів черги відключень.

Відключення для промисловості та бізнесу:

08:00 – 17:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Укренерго нагадує, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком», – наголошує «Укренерго».

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.