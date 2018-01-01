Штаб АТО: Бойовики продовжують стріляти, один військовий загинув, ще троє поранені

Боєць ЗСУ загинув внаслідок обстрілу

За добу бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» здійснили вісім обстрілів українських позиції в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, в результаті один військовослужбовець загинув, ще троє бійців дістали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на cвоїй сторінці у соцмережі Facebook. Як повідомляється, на



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Боєць ЗСУ загинув внаслідок обстрілу

За добу бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» здійснили вісім обстрілів українських позиції в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, в результаті один військовослужбовець загинув, ще троє бійців дістали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на cвоїй сторінці у соцмережі Facebook.

Як повідомляється, на луганському напрямку бойовики зі 120-ти та 82-мм мінометів, озброєння БМП, зенітної установки та гранатометів неодноразово вели вогонь по українських позиціях у районі населеного пункту Троїцьке.

«Із мінометів, гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали опорні пункти українських оборонців Кримського. Поблизу Катеринівки окупанти порушували перемир’я з гранатометів», – йдеться у повідомленні штабу.

Також, на донецькому напрямку по позиціях сил АТО поблизу населеного пункту Піски бойовики застосували 82-мм міномети, озброєння БМП та великокаліберні кулемети. Також з мінометів калібру 120-мм вони вели вогонь по українських укріпленнях біля Ломакиного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення АТО загинув один український військовослужбовець 1989 року народження внаслідок ворожих обстрілів позицій ЗСУ.