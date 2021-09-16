Івано-Франківських депутатів вакцинували під час сесії міськради (фото)

На сесії міськради зареєструвалися 34 депутати. Скільки з них вдалося вакцинувати, наразі не повідомляється

Депутатів щепили вакциною Pfizer

В Івано-Франківську депутатів міської ради вакцинували проти Covid-19 прямо під час сесії. Про це написав у Facebook мер міста Руслан Марцінків.

«Під час сесії міської ради оголосив перерву в 15 хвилин… Для вакцинації депутатів. Організували таку можливість на місці – щоб далеко не ходити», – повідомив міський голова.

За даними місцевого видання «Курс», пункт вакцинації облаштували у фоє міськради. Депутатів щепили вакциною Pfizer.

На сесії міськради зареєструвалися 34 депутати. Скільки з них вдалося вакцинувати, наразі не повідомляється.

Раніше мер Франківська пообіцяв виплатити 100 тис. грн першій жінці, яка завагітніє після Covid-вакцинації.

Також Марцінків під загрозою звільнення у двотижневий термін наказав працівникам виконкому міськради зробити щеплення від коронавірусу.

До слова, Руслан Марцінків пообіцяв преміювати міських вчителів за щеплення від Covid-19.