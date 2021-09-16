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    Івано-Франківських депутатів вакцинували під час сесії міськради (фото)

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    На сесії міськради зареєструвалися 34 депутати. Скільки з них вдалося вакцинувати, наразі не повідомляється - Івано-Франківських депутатів вакцинували під час сесії міськради (фото)
    На сесії міськради зареєструвалися 34 депутати. Скільки з них вдалося вакцинувати, наразі не повідомляється
    фото: ruslan.martsinkiv / Facebook

    Депутатів щепили вакциною Pfizer

    В Івано-Франківську депутатів міської ради вакцинували проти Covid-19 прямо під час сесії. Про це написав у Facebook мер міста Руслан Марцінків.

    «Під час сесії міської ради оголосив перерву в 15 хвилин… Для вакцинації депутатів. Організували таку можливість на місці – щоб далеко не ходити», – повідомив міський голова.

    За даними місцевого видання «Курс», пункт вакцинації облаштували у фоє міськради. Депутатів щепили вакциною Pfizer.

    На сесії міськради зареєструвалися 34 депутати. Скільки з них вдалося вакцинувати, наразі не повідомляється.

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    Івано-Франківських депутатів вакцинували під час сесії міськради (фото)
    Івано-Франківських депутатів вакцинували під час сесії міськради (фото)
    Івано-Франківських депутатів вакцинували під час сесії міськради (фото)
    Івано-Франківських депутатів вакцинували під час сесії міськради (фото)

    Раніше мер Франківська пообіцяв виплатити 100 тис. грн першій жінці, яка завагітніє після Covid-вакцинації.

    Також Марцінків під загрозою звільнення у двотижневий термін наказав працівникам виконкому міськради зробити щеплення від коронавірусу.

    До слова, Руслан Марцінків пообіцяв преміювати міських вчителів за щеплення від Covid-19.

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    Теги: міськрада депутат місцева влада Івано-Франківськ щеплення вакцинація Руслан Марцінків коронавірус
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    Івано-Франківських депутатів вакцинували під час сесії міськради (фото)