Швеція може передати Україні установки Archer

Вартість сьомого пакету допомоги від Швеції становить майже €50 млн

Швеція надає Україні сьомий пакет військової допомоги. Про це міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде повідомила у Twitter.

У сьомий пакет входять боєприпаси для артилерійських установок на 500 млн шведських крон (майже €50 млн).

«Це не останній пакет. Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) і Збройні сили розглянуть можливість надати шведські артилерійські установки Archer, переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70 та інше», – йдеться в повідомленні.

Archer – шведська 155-мм самохідна артилерійська установка. Призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях і польових загородженнях. Скорострільність – 8-9 пострілів за хвилину. Повний боєкомплект із 21 снаряду може відстріляти за три хвилини. Самохідну гаубицю приводять у бойове положення за 30 сек. Дальність стрільби – до 60 км залежно від боєприпасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кулеба їде до Швеції і Чехії домовлятися про посилення санкцій проти Росії.

Раніше стало відомо, що Швеція вирішила надати інструкторів для навчання українських військових.

Крім того, уряд Швеції переказав для потреб Збройних сил України на спецрахунок Нацбанку майже 1,7 млрд грн.