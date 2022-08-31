Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Швеція може передати Україні установки Archer

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Швеція може передати Україні установки Archer
Дальність стрільби Archer – до 60 км
фото ілюстративне

Вартість сьомого пакету допомоги від Швеції становить майже €50 млн

Швеція надає Україні сьомий пакет військової допомоги. Про це міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде повідомила у Twitter.

У сьомий пакет входять боєприпаси для артилерійських установок на 500 млн шведських крон (майже €50 млн). 

«Це не останній пакет. Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) і Збройні сили розглянуть можливість надати шведські артилерійські установки Archer, переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70 та інше», – йдеться в повідомленні.

Archer – шведська 155-мм самохідна артилерійська установка. Призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях і польових загородженнях. Скорострільність – 8-9 пострілів за хвилину. Повний боєкомплект із 21 снаряду може відстріляти за три хвилини. Самохідну гаубицю приводять у бойове положення за 30 сек. Дальність стрільби – до 60 км залежно від боєприпасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кулеба їде до Швеції і Чехії домовлятися про посилення санкцій проти Росії

Раніше стало відомо, що Швеція вирішила надати інструкторів для навчання українських військових.

Крім того, уряд Швеції переказав для потреб Збройних сил України на спецрахунок Нацбанку майже 1,7 млрд грн.

Читайте також:

Теги: Швеція окупанти війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пропагандист Соловйов заявив, що політики не вірно трактують історію
Прем'єрка Швеції зробила Зеленському подарунок, який викликав істерику в росіян
5 липня, 09:57
120 шведських інструкторів навчатимуть українських військових
Швеція вирішила надати інструкторів для навчання українських військових
7 серпня, 17:06
Кулеба їде в Чехію та Швецію
Кулеба поїде у Швецію та Чехію домовлятися про збільшення санкцій проти Росії
28 серпня, 17:55

Події в Україні

Швеція може передати Україні установки Archer
Швеція може передати Україні установки Archer
«Південь» попереджає про вкрай високу загрозу ракетних ударів з моря
«Південь» попереджає про вкрай високу загрозу ракетних ударів з моря
Херсон: рашисти намагаються купити голоси для «референдуму»
Херсон: рашисти намагаються купити голоси для «референдуму»
Делегація МАГАТЕ прибула до Запоріжжя (відео)
Делегація МАГАТЕ прибула до Запоріжжя (відео)
ЗСУ закріпили вогневий контроль над двома мостами на Херсонщині
ЗСУ закріпили вогневий контроль над двома мостами на Херсонщині
Рашисти обстріляли ферму на Запоріжжі: загинула понад тисяча тварин (фото)
Рашисти обстріляли ферму на Запоріжжі: загинула понад тисяча тварин (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Кремль придумав, як рятувати репутацію Путіна-невдахи
81K
Нове відео з Путіним. Радник глави МВС пояснив, чому диктатор сірий та сумний
54K
Держдума взялась рятувати «спецоперацію» Путіна. Її перейменують
40K
ЗСУ відрізали окупантів від постачання озброєння з Криму
33K
Соратник Путіна закликав Європу скоріше заборонити візи для росіян
20K
Контрнаступ на Херсонщині: Хронологія подій за 30 серпня (відео)

Новини

Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
Сьогодні, 14:21
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Сьогодні, 13:45
Ляшко розповів, як фармацевтичний ринок України переходить на правові стандарти ЄС
Сьогодні, 12:17
«Мозковий центр» повалення режиму Путіна діятиме в Україні
Сьогодні, 10:51
Окупанти перегруповують війська на Запоріжжі для відновлення наступу
Сьогодні, 07:32
Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Вчора, 14:09

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту