Швеція надасть Україні протитанкову зброю та кулемети

Швецький уряд сьогодні має погодити рішення про чергову військову допомогу Україні

Загальна вартість допомоги складає $49 млн

Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України. У пакеті передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування. Про це повідомив швецький міністр оборони Петер Гультквіс у коментарі TT.

Міністр зазначив, що про цю зброю просила українська сторона.

Загальна вартість зброї та обладнання складає 500 млн шведських крон ($49 млн). Уряд має погодити рішення у четвер 30 червня.

Після початку повномасштабного вторгнення позаблокова Швеція почала постачати допомогу українцям.

Раніше повідомлялося, що Швеція пришле Україні протикорабельні ракети. Крім власне військової допомоги, Швеція допомагає Україні й фінансами. Загальна сума четвертого пакету допомоги склала більше 95 млн євро.

Також Національна рада з питань торгівлі Швеції не дозволила пакувальному гіганту Tetra Pak ввозити в Росію необхідну для виробництва продукцію.

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