Швеція надасть Україні протитанкову зброю та кулемети
Загальна вартість допомоги складає $49 млн
Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України. У пакеті передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування. Про це повідомив швецький міністр оборони Петер Гультквіс у коментарі TT.
Міністр зазначив, що про цю зброю просила українська сторона.
Загальна вартість зброї та обладнання складає 500 млн шведських крон ($49 млн). Уряд має погодити рішення у четвер 30 червня.
Після початку повномасштабного вторгнення позаблокова Швеція почала постачати допомогу українцям.
Раніше повідомлялося, що Швеція пришле Україні протикорабельні ракети. Крім власне військової допомоги, Швеція допомагає Україні й фінансами. Загальна сума четвертого пакету допомоги склала більше 95 млн євро.
Також Національна рада з питань торгівлі Швеції не дозволила пакувальному гіганту Tetra Pak ввозити в Росію необхідну для виробництва продукцію.