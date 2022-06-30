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    Події в Україні

    Швеція надасть Україні протитанкову зброю та кулемети

    Швецький уряд сьогодні має погодити рішення про чергову військову допомогу Україні - Швеція надасть Україні протитанкову зброю та кулемети
    Швецький уряд сьогодні має погодити рішення про чергову військову допомогу Україні
    фото з відкритих джерел

    Загальна вартість допомоги складає $49 млн

    Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України. У пакеті передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування. Про це повідомив швецький міністр оборони Петер Гультквіс у коментарі TT.

    Міністр зазначив, що про цю зброю просила українська сторона.

    Загальна вартість зброї та обладнання складає 500 млн шведських крон ($49 млн). Уряд має погодити рішення у четвер 30 червня.

    Після початку повномасштабного вторгнення позаблокова Швеція почала постачати допомогу українцям.

    Раніше повідомлялося, що Швеція пришле Україні протикорабельні ракети. Крім власне військової допомоги, Швеція допомагає Україні й фінансами. Загальна сума четвертого пакету допомоги склала більше 95 млн євро.

    Також Національна рада з питань торгівлі Швеції не дозволила пакувальному гіганту Tetra Pak ввозити в Росію необхідну для виробництва продукцію.

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    Теги: Швеція росія окупанти міністр зброя війна Україна уряд окупація #stoprussia
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    Швеція надасть Україні протитанкову зброю та кулемети